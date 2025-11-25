Bolojan, veste bună pentru România: Fondurile UE nu vor fi suspendate

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seară că România a primit „un semnal foarte important de la Comisia Europeană”, care nu va propune suspendarea fondurilor europene destinate țării noastre. Decizia confirmă eficiența măsurilor luate de Guvern în ultimele luni și indică o recâștigare a credibilității României la nivel european, a subliniat premierul.

„Astăzi am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană, care confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte și au început să dea rezultate. Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis astăzi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situația din România s-a îmbunătățit, iar Comisia nu va propune acum suspendarea fondurilor europene”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, decizia Comisiei Europene are mai multe implicații concrete pentru România:

Procedura de Deficit Excesiv rămâne suspendată, ceea ce înseamnă că țara nu va fi sancționată;

Deficitul bugetar începe să scadă, iar tendința se va menține în următorii ani;

Creșterea cheltuielilor publice este ținută sub control, aproape de plafonul recomandat;

Investițiile finanțate din fonduri europene vor continua.

Premierul a mai spus că România trebuie să rămână pe această direcție. „Trebuie să continuăm pe acest drum. Asta înseamnă să ducem mai departe măsurile planificate, să îmbunătățim colectarea veniturilor, să reducem cheltuielile și să punem ordinea în buget pe primul loc. Vom continua să lucrăm cu seriozitate, cu responsabilitate și cu respect față de banii publici.”

Ministerul Finanțelor a confirmat, de asemenea, că măsurile de reducere a deficitului bugetar au fost apreciate de Comisia Europeană, care a decis să înghețe procedura de suspendare a fondurilor europene.

Potrivit Comisiei, creșterea netă a cheltuielilor pentru 2025 este estimată la doar 0,1% din PIB peste plafonul recomandat, iar pentru 2026 se va încadra în limitele stabilite. În plus, deficitul bugetar este prognozat să scadă la 8,4% din PIB în 2025 și la aproximativ 6% în 2026.

Progresele României vor fi analizate în cadrul Consiliului ECOFIN din 12 decembrie 2025, când Comisia Europeană va prezenta raportul privind implementarea Pactului de stabilitate și creștere, împreună cu eventuale actualizări legate de procedurile de deficit excesiv.

Ministerul Finanțelor a mai precizat că România va continua raportarea semestrială privind măsurile de reducere a deficitului, următorul termen fiind finalul lunii aprilie 2026. Comisia Europeană va monitoriza constant situația fiscal-bugetară și va reveni cu evaluări suplimentare odată cu pachetul de primăvară 2026 al Semestrului European.