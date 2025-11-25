Lovitură fără precedent în UE. Eurodeputații s-au răzvrătit împotriva Comisiei Europene

Parlamentul European a votat marți în favoarea continuării acțiunii legale împotriva Comisiei Europene, după ce aceasta a retras propunerea privind reglementarea modului de licențiere a brevetelor esențiale pentru standarde, potrivit publicației Politico.

Decizia a venit în contextul unei controverse prelungite între instituțiile europene și pe fondul unor dezbateri intense dintre deținătorii de brevete și companiile care utilizează tehnologia protejată de acestea.

La scurt timp după ce o acțiune în instanță a fost depusă la începutul lunii la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, eurodeputații au votat marți pentru menținerea demersului.

Potrivit rezultatelor, 334 de membri ai Parlamentului European au susținut continuarea acțiunii, 294 au votat împotrivă, iar 11 s-au abținut.

Decizia marchează un nou pas într-un proces în care legislativul european contestă hotărârea Comisiei de a renunța la o propunere legislativă asupra căreia Parlamentul stabilise deja o poziție formală.

Propunerea viza stabilirea unui cadru comun pentru licențierea brevetelor esențiale pentru standarde, utilizate în industrii variate, de la telecomunicații la sectorul auto.

Inițiativa privind standard essential patents (SEPs) a generat o confruntare intensă între marii deținători de brevete — Nokia, Ericsson, Qualcomm și Huawei — și companiile care licențiază aceste tehnologii, inclusiv producători de telefoane și constructori auto.

Comisia Europeană a anunțat în februarie că intenționează să renunțe la propunere, invocând absența unei perspective de compromis cu Consiliul Uniunii Europene.

Negocierile, conform instituției, ajunseseră într-un impas care făcea improbabilă avansarea dosarului. În justificarea publică, Comisia a susținut că nu există „acord previzibil” între statele membre asupra reglementării.

Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului a votat la începutul lunii pentru declanșarea acțiunii în instanță, iar președinta Parlamentului, Roberta Metsola, a transmis decizia spre confirmare plenului.

În pofida opoziției unei majorități de dreapta, plenul a acordat votul necesar.

Cazul va ajunge acum pe masa judecătorilor Curții de Justiție a Uniunii Europene din Luxemburg, care vor analiza dacă executivul european a avut dreptul să retragă propunerea sau dacă această decizie depășește limitele competențelor sale.

Eurodeputatul social-democrat german René Repasi, inițiatorul moțiunii în comisia parlamentară, a declarat că „dreptul Comisiei de a retrage o propunere ... nu poate fi folosit ca un instrument politic pentru a scurtcircuita activitatea Parlamentului sau pentru a impune o agendă de dereglementare de sus în jos”.

El a adăugat că astfel de situații „nu sunt în acord cu modul în care procesele democratice din Uniunea Europeană sunt menite să funcționeze”.

Comisia Europeană nu a oferit un răspuns imediat solicitărilor de comentarii în legătură cu votul din Parlament.