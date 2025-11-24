Tanczos Barna: Pe 28 noiembrie, România poate pierde 230 de milioane de euro

Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că termenul de 28 noiembrie pentru modificarea legii pensionării magistraților este real și confirmat de Comisia Europeană. Oficialul avertizează că România riscă să piardă 230 de milioane de euro dacă prevederile nu sunt adoptate la timp.

Vicepremierul Tanczos Barna a clarificat luni seara situația termenului-limită de 28 noiembrie privind modificările la legea pensionării magistraților. Potrivit acestuia, data există oficial și nu reprezintă „o invenție a guvernului”, așa cum afirmase vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, Claudiu-Constantin Sandu.

Barna a explicat că termenul este comunicat explicit de Comisia Europeană și că Ministerul Finanțelor a fost informat în două rânduri asupra aplicării stricte a regulii. „Termenul există, este real, riscul de a pierde banii există”, a comentat vicepremierul la Digi 24, referindu-se la suma de 230 de milioane de euro legată de acest jalon din PNRR.

Vicepremierul a precizat că avizul CSM legat de modificările legislative ar putea veni rapid, chiar înainte de expirarea termenului legal. „Cred că avizul CSM o să vină repede. Nu se vor aștepta cele 30 de zile. Nu mă aștept la un alt dispozitiv”, a declarat Tanczos Barna, indicând că discuțiile dintre instituții au fost deja purtate la nivel înalt.

Acesta a menționat dialogurile politice și instituționale care au precedat procesul legislativ:

„Au fost discuții atât la nivelul guvernului, cât și în discuțiile directe între președintele Camerei, domnului Grindeanu și reprezentanții magistraților. Au fost discuții și la nivelul Cotroceniului, discuții coordonate, modernate, de domnul președinte Nicușor Dan. Lucrurile nu s-au lămurit acolo.”

Deși dialogul a avut loc, Barna a precizat că nu se așteaptă la o schimbare de poziție din partea CSM. „Eu cel puțin mă aștept la un aviz negativ. Procedura mergem mai departe să vedem care va fi finalitatea”, a adăugat el.

Tanczos Barna a avertizat că întârzierea adoptării legislației poate afecta direct alocarea de fonduri europene pentru România. „Este în pericol ziua de 28 sau mai precis banii, cele 230 de milioane de euro”, a explicat vicepremierul. Acesta a subliniat că legislația nu are nicio șansă să fie publicată în Monitorul Oficial până la termenul-limită stabilit de Bruxelles.

Potrivit lui Barna, Comisia Europeană va analiza angajamentul României privind îndeplinirea jalonului, însă riscul rămâne ridicat. „Suntem foarte aproape de acel termen limită și nu avem nicio șansă ca legea să apară în monitorul oficial până atunci, ceea ce înseamnă că va fi o interpretare a regulii și a sancțiunii din partea Comisiei Europene. Dacă o să vadă angajamentul ferm și ulterior apare în monitor o asemenea prevedere legală, mai avem o șansă, teoretică, dar practic avem acest risc real de a pierde cele 230 de milioane de euro.”

Vicepremierul a explicat și impactul pierderii sumei:

„Și în spatele acestei sume sunt zeci, sute, poate mii de proiecte mici pentru spitale, școli, UAT-uri, primării, universități, ministere. Banii care ar trebui ar fi trebuit să intre în economia națională și care ar fi trebuit să finanțeze asemenea proiecte.”

Claudiu-Constantin Sandu, vicepreședintele CSM, afirmase anterior că data de 28 noiembrie nu există ca termen-limită în relația cu Comisia Europeană. Tanczos Barna a respins categoric această poziție.

„Mai mult decât atâta Ministerul Finanțelor a fost informat și săptămâna trecută și acum 2 săptămâni că regula pentru data de 28 noiembrie se va aplica cu strictețe și că, astfel, Comisia Europeană urmărește realizarea acestui jalon. Termenul există, este real, riscul de a pierde banii există”, a detaliat vicepremierul.

Barna a subliniat astfel că Guvernul și instituțiile implicate au primit notificări clare din partea Comisiei, iar neîndeplinirea jalonului ar putea genera consecințe financiare majore.