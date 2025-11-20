Social

CSM a trimis instanțelor și parchetelor proiectul privind pensiile magistraților. Când vor avea loc adunările generale

CSM a trimis instanțelor și parchetelor proiectul privind pensiile magistraților. Când vor avea loc adunările generaleConsiliul Superior al Magistraturii. Sursă foto: Facebook
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că a trimis instanțelor și parchetelor proiectul legii privind pensiile magistraților, iar adunările generale vor fi convocate pe 24 și 25 noiembrie. „Ulterior transmiterii de către instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea a punctelor de vedere exprimate şi centralizării la nivelul Consiliului, Plenul CSM se va întruni în vederea acordării avizului instituţional”, a mai anunțat Consiliul.

Proiectul privind pensiile magistraţilor, trimis către instanţe şi parchete

CSM transmite că a primit joi, de la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, proiectul de lege care modifică și completează actele normative privind pensiile de serviciu, document necesar pentru acordarea avizului prevăzut la art. 39 alin. (3) din Legea nr. 305/2022.

„Consiliul a decis transmiterea proiectului către instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea şi convocarea adunărilor generale în vederea exprimării punctelor de vedere ale magistraţilor, după un calendar stabilit pentru zilele de 24 şi 25 noiembrie 2025. Ulterior transmiterii de către instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea a punctelor de vedere exprimate şi centralizării la nivelul Consiliului, Plenul CSM se va întruni în vederea acordării avizului instituţional”, a anunțat sursa menționată anterior.

Prevederile proiectului de lege

Guvernul a anunțat miercuri că noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost publicat în procedură de transparență decizională și a fost trimis CSM pentru avizare.

„Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, coiniţiat de Ministerul Muncii şi Ministerul Justiţiei, a fost publicat astăzi în procedură de transparenţă decizională. Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă”, arăta Executivul.

Proiectul, din al doilea pachet de măsuri

Guvernul a mai transmis că perioada de tranziție către vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată de la 1 ianuarie 2026. „În cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieşirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice, va fi de 10 ani”, adăuga sursa citată.

Proiectul privind pensiile magistraților a făcut parte din al doilea pachet de măsuri pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, însă CCR a respins actul normativ pe motiv că nu a fost așteptat avizul consultativ al CSM.

