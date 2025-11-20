Economie Breaking news

Guvernul a decis viitorul companiei Lukoil. Când încep sancțiunile

Guvernul a decis viitorul companiei Lukoil. Când încep sancțiunileLukoil / Sursa: Dreamstime.com
Guvernul României a decis, azi, ce se va întâmpla cu compania rusească Lukoil. Țara noastră va fi solidară cu sanțiunile impuse și va pregăti până săptămâna viitoare un proiect, foarte probabil o ordonanță, cu specificații legate de sancțiunile ce vor fi aplicate.

Ce sancțiuni a pregătit Guvernul României pentru compania Lukoil

Măsurile vor intra în vigoare începând de mâine, pentru rafinărie și de la data de 13 decembrie pentru benzinăriile din toară țara, conform deciziei Executivului condus de premierul Ilie Bolojan.

„În privința Lukoil, ceea ce vă pot spune este că România va fi solidară în aplicarea sanctiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect, cel mai probabil de ordonanță, care va stabili un mecanism general aplicabil în situații de acest fel. De acest subiect se ocupă un grup de lucru coordonat de ministerul de Externe”, după cum a anunțat, azi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Benzinărie

Benzinărie. Sursa foto: Freepik

Motivul pentru care Gunvor și-a retras oferta

Într-un comunicat ce a fost emis vinerea trecută, gigantul petrolier ce aparține Rusiei că este în negocieri cu potenţiali cumpărători pentru activele sale internaţionale. Discuțiile au loc după ce Lukoil ajunsese la un acord cu grupul elvețian Gunvor, însă acesta și-a retras oferta câteva zile mai târziu când Washingtonul a numit compania „păpușa Kremlinului” și a blocat tranzacția.

Prima reacție a selecționerului României, după tragerea la sorți pentru barajul spre Campionatul Mondial
Prima reacție a selecționerului României, după tragerea la sorți pentru barajul spre Campionatul Mondial
Decizie fără precedent în gimnastica românească. Se desființează loturile naționale
Decizie fără precedent în gimnastica românească. Se desființează loturile naționale

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, spunea că firma Lukoil are o datorie către statul român şi atrage atenţia asupra faptului că statul trebuie să recupereze această datorie. Miruţă consideră că o entitate care are capacitate de rafinare este un bun la care statul nu trebuie să renunţe.

Nu ar fi probleme de alimentare cu benzină și motorină

De asemenea, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, declara că, la cum este configurată piaţa, există motorină şi benzină suficiente în România ca să nu justifice o creştere a preţului, în contextul intrării în vigoare a sancţiunilor internaţionale impuse Lukoil.

