Șeful CNAS. Bugetul Sănătății se duce 80% pe salarii. Din 10 lei, 3 lei îi scoate pacientul din buzunar

România continuă să fie țara cu cele mai mici cheltuieli de sănătate pe cap de locuitor din Uniunea Europeană. Potrivit ultimelor date publicate de Eurostat, statul alocă anual doar 971 de euro pentru fiecare cetățean, de aproape patru ori mai puțin decât media UE, care depășește 3.800 de euro.

Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, a declarat că românii achită din buzunar aproximativ 30% din cheltuielile medicale, consultații, medicamente, investigații sau tratamente, procent considerat anormal pentru o țară europeană.

În timp ce state precum Luxemburg, Irlanda sau Danemarca depășesc 6.000 de euro pe cap de locuitor, România, Bulgaria și Ungaria închid clasamentul european. Cu 971 de euro, România se situează mult sub țări din regiune și chiar sub state cu PIB comparabil.

O mare parte a banilor rămân blocați în zona administrativă și de salarizare. „O treime dintre spitale cheltuiesc peste 80% din buget doar pentru salarii”, a declarat premierul Ilie Bolojan în luna iulie.

Șeful CNAS, Horațiu Moldovan, a explicat că nivelul ridicat al plăților directe ale pacienților este unul dintre marile dezechilibre ale sistemului.

30% din cheltuielile din sănătate, în momentul de față, sunt suportate de către pacient. Din 10 lei, 3 lei îi scoate pacientul din buzunar. Acest lucru nu este normal, nu se întâmplă nicăieri în Europa civilizată, a declarat Moldovan.

El a arătat că în alte state contribuția directă a pacienților există, dar nu atinge astfel de proporții, diferența fiind acoperită de asigurări complementare, fie de stat, fie private.

Moldovan a mai spus că susține dezvoltarea unui sistem complementar de asigurări și propune introducerea unor facilități fiscale, astfel încât atât angajatorii, cât și angajații să fie încurajați să achiziționeze polițe suplimentare.

Deși bugetul CNAS a urcat în 2024–2025 de la 75 la 80 de miliarde de lei, sistemul continuă să fie subfinanțat. Chiar și cu suplimentarea bugetului, mai este nevoie de 3 miliarde de lei până la sfârșitul anului pentru a acoperi cheltuielile cu spitalele, medicamentele, dispozitivele medicale și serviciile conexe.

Ca procent din produsul intern brut, România se află printre țările cu cele mai mici alocări pentru sănătate: 5,7% din PIB în 2023, la egalitate cu Luxemburg și sub Ungaria (6,4%) sau Irlanda (6,6%).

În partea opusă a clasamentului se află Europa Occidentală:

-Germania - 11,7% din PIB (492 miliarde euro în 2023);

-Franța: 11,5% (325 miliarde euro);

-Austria / Suedia: 11,2%;

-Italia: 179 miliarde euro;

-Spania: 138 miliarde euro;

În total, potrivit Eurostat, statele UE au cheltuit în 2023 1.720 de miliarde de euro pentru sănătate, echivalentul a 10% din PIB-ul Uniunii.

1. Contribuția obligatorie (angajați)

– Cotă: 10% din salariul brut; – Reținere direct din venitul salarial;

2. Contribuția opțională (persoane neasigurate fiscal)

– Cotă: 10% din valoarea a șase salarii minime brute pe țară – Calcul 2025: 6 × 4.050 lei = 24.300 lei – Suma totală anuală: 2.430 lei – Plata se poate face în două tranșe