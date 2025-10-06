ANAF: Cum declari și plătești CASS pentru persoanele în întreținere din 2025

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat noi informații privind declararea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele fizice aflate în întreținerea unei persoane asigurate.

Noile măsuri fiscale aplicate de la 1 august permit persoanelor fizice care plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) să achite contribuția și pentru persoanele aflate în întreținerea lor.

ANAF a anunțat „noutăți referitoare la declararea și plata CASS pentru persoanele fizice aflate în întreținerea unei persoane asigurate”, în contextul în care, de la 1 august, aceste persoane nu mai beneficiază de asigurare medicală de stat dacă aparținătorii nu au ales să plătească contribuția din veniturile proprii.

Precizările transmise de Fisc sunt importante, deoarece, potrivit măsurilor incluse în primul pachet fiscal al guvernului Bolojan, persoanele aflate în întreținerea unei persoane asigurate au fost eliminate din categoria celor exceptați de la plata CASS.

Începând cu 1 august, persoanele fizice care obțin venituri pentru care plătesc CASS pot alege să achite contribuția și pentru membrii de familie aflați în întreținere — soțul, soția sau părinții fără venituri proprii. Măsura le oferă acestora posibilitatea de a-și păstra asigurarea medicală de stat.

CASS datorată de persoanele care aleg să plătească pentru coasigurați se calculează prin aplicarea unei cote de 10% asupra unei baze de șase salarii minime brute pe țară, valabile la 1 ianuarie din anul în care se face opțiunea. Aceasta poate fi exercitată oricând pe parcursul anului, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formularul 212), unde este menționată contribuția aferentă, notează startupcafe.

Formularul 212 a fost aprobat printr-un ordin emis de președintele ANAF și poate fi descărcat de AICI.

Persoanele fizice care aleg să plătească CASS pentru cei aflați în întreținerea lor trebuie să completeze Capitolul II – „Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției pentru anul 2025”, Secțiunea 2 – „Date privind CASS datorată de către persoanele fizice pentru persoanele aflate în întreținere potrivit art. 182¹ din Codul fiscal”.

„Recomandăm completarea cu atenție a Capitolul II – Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției pentru anul 2025”, din formularul 212 Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, întrucât opțiunea exercitată este definitivă și generează obligația de plată a CASS”, a anunțat ANAF, într-un comunicat.

Plata CASS pentru fiecare persoană pentru care se exercită opțiunea se face în două tranșe:

25% din sumă se achită la depunerea declarației;

restul de 75% se plătește până la data de 25 mai a anului următor celui în care a fost făcută opțiunea.

De la 1 ianuarie 2025, salariul minim brut pe țară, fără sporuri și alte adaosuri, este de 4.050 de lei pe lună. Prin urmare, baza de calcul pentru stabilirea CASS în 2025 este de 24.300 de lei, iar contribuția datorată este de 2.430 de lei. Cei care aleg să plătească CASS pentru persoanele aflate în întreținere datorează această sumă pentru fiecare persoană inclusă în opțiune.

Contribuția CASS de 2.430 de lei se plătește în două tranșe. Prima, de 608 lei, se achită la depunerea formularului 212, iar a doua, de 1.822 de lei, până la data de 25 mai 2026. Suma poate fi plătită și integral.