45 de femei ucise în familie, de la începutul anului. Manifest pentru Non-Violență, Respect și Egalitate, lansat la Biblioteca Națională

Pe 3 octombrie 2024, Biblioteca Națională a României a găzduit conferința „Manifest Green Woman – Manifest Non-Violență – Manifest Femeia Puternică”, un eveniment care a reunit oameni de cultură, jurnaliști, profesori, lideri de opinie, reprezentanți ai mediului privat și ai instituțiilor publice, într-un demers comun de combatere a violenței domestice și de promovare a respectului și egalității.

În cadrul conferinței a fost lansat și asumat Manifestul pentru Non-Violență, Respect și Egalitate, un apel public pentru solidaritate, acțiune și schimbare de mentalități.

Cifrele prezentate au cutremurat sala: de la începutul anului 2025, 45 de femei au fost ucise în România, în propria lor casă, de către cei care ar fi trebuit să le protejeze. Fiecare dintre aceste femei reprezintă o viață frântă și o familie distrusă, nu simple statistici.

• respingerea categorică a oricărei forme de violență; • plasarea respectului și egalității în centrul vieții sociale; • educarea noilor generații în spiritul non-violenței; • implicarea reală a statului și a autorităților în protejarea victimelor și pedepsirea agresorilor; • solidaritate între instituții, mediul privat, mass-media și societatea civilă; • sprijin concret pentru victime, pentru ca acestea să își recapete curajul și încrederea.

„Acest Manifest este o consecință firească a momentelor grele prin care trece societatea românească. Doar în acest an, 45 de femei au fost ucise în propriile case, poate cu copiii de mână, de cei care trebuiau să le protejeze. E educația o soluție? E creșterea nivelului cultural o soluție? E conștientizarea femeii că trăiește într-un mediu nociv o soluție? Da. Toate, împreună.”

„Lavinia ne-a adunat într-o comunitate în care femeile și bărbații nu sunt două tabere adverse. În societate, ruptura e reală și de aici se naște violența. Am ajuns să consumăm moartea ca pe o știre banală. Dar am convingerea că societatea românească poate rezolva această problemă — prin schimbarea mentalităților.”

Bogdan Gheorghiu, director Biblioteca Națională: „Astfel de dezbateri ar trebui să fie regula, nu excepția. Mentalitățile greșite, moștenite din tradiții, trebuie discutate deschis. Neimplicarea nu e neutralitate, ci complicitate. Doar implicându-ne putem combate acest fenomen.”

Gabriela Bădăluță, psiholog: „59.000 de cazuri de violență domestică au fost raportate în 2024. Dincolo de cifre, sunt femei care cred din nou și din nou că ‘va fi bine’. Violența începe cu gesturi mici. Avem nevoie de mai multă psihologie în educație, de psihoeducație și blândețe pentru a rupe acest cerc.”

„Am fost alături, ca psiholog, de operatorii 112. E cumplit să știi că o femeie moare și să nu mai ai cum s-o ajuți. E vital să existe spații sigure unde femeile să-și poată exprima vulnerabilitatea și să primească sprijin real — din partea noastră, a tuturor.”

Simona Man, fost secretar de stat: „Green Woman înseamnă să fii mereu cu un pas înainte. Nu e suficient să vorbim. Trebuie să acționăm. O femeie moartă după ce a cerut ajutor este un eșec al sistemului. Nu mai putem accepta astfel de eșecuri.”

Thomas Moldovan, vicepreședinte Agenția Națională pentru Sport: „Am văzut femei antrenor subestimate doar pentru că sunt femei. Sub patronajul non-violenței, nu trebuie să tolerăm niciun abuz. Sportul și educația pot schimba mentalități. Prin ele îi putem convinge și pe bărbați că abuzul nu e putere, ci rușine.”

„Am fost judecător timp de opt ani. Cel mai greu este să judeci un caz de violență împotriva unui copil. Am întâlnit și familii care și-au luat soarta în propriile mâini pentru că au văzut că le pasă cuiva. Dar soluția nu poate fi individuală — trebuie să construim mecanisme reale de protecție și sprijin.”

📌 Prin acest pas, „Manifest Green Woman” devine mai mult decât o conferință – devine o mișcare civică menită să apere viața, libertatea și demnitatea fiecărei persoane.