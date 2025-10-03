Cum scapi rapid de oboseală: tratamentul care îți întărește și imunitatea

Perioadele de tranziție dintre anotimpuri sau stresul cotidian accentuat aduc cu ele stări de oboseală persistentă, scăderea capacității de concentrare și o slăbire a imunității. Mulți pacienți ajung să caute soluții rapide și eficiente pentru a-și recăpăta energia și pentru a preveni îmbolnăvirile. Una dintre cele mai moderne și eficiente abordări medicale este combinația dintre ozonoterapie și tratamentul injectabil cu vitamine esențiale.

„Stările de oboseală cronică, lipsa vitalității și scăderea imunității pot fi corectate prin vitamine moderne, care acționează direct asupra celulelor și metabolismului. Ozonoterapia și tratamentele injectabile cu vitamina D și vitamina C s-au dovedit a fi printre cele mai rapide și eficiente soluții.”, Dr. Cornel Brotac, medic specialist în Recuperare Medicală și Medicină Regenerativă.

Ozonoterapia este o metodă medicală prin care oxigenul îmbogățit cu ozon este introdus în organism, cu rol de stimulare a regenerării celulare. Beneficiile sale sunt multiple:

crește nivelul de energie și reduce senzația de oboseală,

stimulează imunitatea, prin activarea mecanismelor naturale de apărare,

îmbunătățește circulația sanguină și oxigenarea țesuturilor,

are efect antiinflamator și detoxifiant.

„Ozonul acționează ca un catalizator la nivel celular, oferind organismului un impuls puternic de vitalitate. Pacienții care urmează ședințe regulate observă nu doar o reducere a oboselii, ci și o stare generală de bine și rezistență crescută la infecții”, precizează dr. Cornel Brotac.

Vitamina D injectabilă – hormonul soarelui care susține imunitatea

Vitamina D este cunoscută drept „vitamina soarelui”, având un rol esențial în sănătatea oaselor, a mușchilor și în reglarea sistemului imunitar. Deficitul acesteia este foarte frecvent, mai ales în sezonul rece, și se manifestă prin oboseală, slăbiciune musculară, predispoziție la răceli și infecții.

„Administrarea injectabilă de vitamina D asigură o absorbție rapidă și eficientă, corectând deficitele și restabilind echilibrul organismului. Este una dintre cele mai sigure și eficiente metode de întărire a imunității în această perioadă”, explică medicul.

Un alt aliat puternic este vitamina C administrată injectabil. Spre deosebire de suplimentele orale, care se absorb parțial, injecțiile asigură o disponibilitate imediată și completă. Vitamina C are efecte majore:

reduce stresul oxidativ și inflamațiile,

accelerează recuperarea după perioade de efort intens sau boală,

stimulează producția de colagen și vindecarea țesuturilor,

susține imunitatea și protejează împotriva infecțiilor.

„Vitamina C injectabilă oferă un plus de energie și un efect antioxidant puternic. Mulți pacienți observă că după doar câteva ședințe oboseala se reduce considerabil, iar rezistența organismului crește vizibil”, adaugă dr. Brotac.

Combinația dintre ozonoterapie și tratamentele injectabile cu vitamina D și C reprezintă o strategie medicală modernă și eficientă împotriva oboselii și pentru întărirea imunității. Aceste terapii nu doar că redau energia și vitalitatea, dar contribuie și la prevenirea bolilor sezoniere, oferind un sprijin real pentru organism.