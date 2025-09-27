Angus Barbieri, omul care nu a mâncat nimic peste un an. Recordul de post confirmat de medici

Angus Barbieri a realizat un record mondial neobișnuit: a supraviețuit 382 de zile fără a consuma alimente solide.

În perioada 14 iunie 1965 – 30 iunie 1966, acest escocian a trăit doar cu apă minerală, ceai, cafea, vitamine și extract de drojdie, sub supravegherea medicilor de la Spitalul Maryfield din Dundee.

În acest timp, a pierdut 125 kg și a devenit un simbol al voinței și al adaptabilității umane.

Postul lui Angus Barbieri a atras atenția lumii medicale și publicului larg, fiind considerat unul dintre cele mai extreme și documentate din istorie.

Barbieri, un bărbat scoțian supraponderal, a reușit să trăiască 382 de zile fără hrană solidă, sub stricta supraveghere a medicilor, demonstrând limite neașteptate ale corpului uman.

„A fost o experiență incredibilă, care mi-a schimbat complet perspectiva asupra mâncării și a corpului meu”, a declarat Barbieri mai târziu, reflectând asupra acestei perioade unice din viața sa.

Angus Barbieri a început postul în iunie 1965, la vârsta de 27 de ani, cântărind aproximativ 207 kilograme.

Decizia sa de a recurge la postul extrem a fost motivată de dorința de a-și reduce greutatea și de a îmbunătăți starea generală de sănătate.

Medicii care l-au monitorizat au declarat că pacientul a consumat doar apă, ceai, cafea și suplimente minime de vitamine pentru a preveni deficiențele severe.

„În toată experiența noastră medicală, niciun pacient nu a trecut printr-o perioadă atât de lungă de post fără complicații majore”, a spus dr. William Stewart, unul dintre medicii care l-au supravegheat.

Postul a fost documentat în mod riguros, cu controale medicale regulate și analize de sânge pentru a urmări funcțiile vitale, electroliții și sănătatea organelor interne.

În această perioadă, Barbieri a pierdut peste 125 de kilograme, ajungând la o greutate de aproximativ 82 de kilograme.

Fenomenul a fost analizat în reviste medicale, fiind considerat un caz extrem, dar controlat, care a oferit informații prețioase despre metabolismul uman și adaptarea organismului la lipsa alimentelor solide.

Postul lui Angus Barbieri a stârnit reacții mixte în comunitatea științifică și în mass-media. Unele publicații au elogiat curajul și disciplina sa, în timp ce altele au avertizat asupra riscurilor grave asociate cu astfel de practici.

În termeni concreți, Barbieri a consumat în această perioadă doar apă, ceai, cafea neîndulcită și câteva suplimente minerale, evitând orice calorii solide.

Medicii au subliniat că această experiență nu poate fi replicată fără supraveghere strictă, subliniind riscul sever de deces sau complicații permanente.

Într-un interviu ulterior, Barbieri a spus:

„Nu a fost ușor, dar fiecare zi era o provocare. Am simțit momente de slăbiciune extremă, dar am reușit să continui datorită sprijinului medicilor și propriei determinări.”

Comunitatea medicală a considerat cazul său unic, un punct de referință în studiul postului prelungit și al adaptărilor fiziologice.

Postul extrem al lui Barbieri a avut un impact considerabil asupra înțelegerii metabolismului uman și a limitelor corpului în lipsa hranei solide.

Cercetătorii au studiat cazul pentru a înțelege modul în care organismul poate mobiliza rezervele de grăsime și menține funcțiile vitale în perioade prelungite fără aport caloric.

Pe plan social, povestea sa a inspirat discuții despre diete extreme, obezitate și metode neconvenționale de slăbit.

Într-un context global, experiența sa este adesea citată ca exemplu extrem de autocontrol și supraveghere medicală riguroasă, dar și ca avertisment împotriva experimentelor periculoase asupra corpului.