Rinichii, printre primele organe afectate de diabet. Dieta poate face diferența între prevenție și complicații grave

Controlul diabetului nu se limitează la scăderea glicemiei, ci implică o strategie alimentară complexă care poate preveni complicațiile și proteja organe vitale precum rinichii, potrivit publicației Thanhien.

Medicii atrag atenția că alegerile alimentare zilnice influențează direct evoluția bolii, iar o dietă necorespunzătoare poate accelera apariția afecțiunilor renale, una dintre cele mai frecvente complicații ale diabetului.

Medicul nefrolog Aswini Panigrahi, de la Apollo Dialysis Clinic (India), explică faptul că nivelurile ridicate de zahăr din sânge afectează în timp vasele mici care alimentează rinichii.

Această deteriorare progresivă poate duce la boală renală cronică, o complicație bine documentată la pacienții cu diabet. Conform datelor furnizate de National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), aproximativ unul din trei adulți cu diabet dezvoltă boală renală diabetică.

Specialiștii subliniază că anumite obiceiuri alimentare pot agrava atât diabetul, cât și riscul de afectare renală.

Alimentele procesate, gustările ambalate și murăturile conțin adesea cantități mari de sodiu. Un aport ridicat de sare contribuie la creșterea tensiunii arteriale, ceea ce pune presiune suplimentară asupra rinichilor. Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) avertizează că hipertensiunea este un factor major de risc pentru boala renală.

Produsele alimentare preambalate conțin frecvent conservanți, grăsimi nesănătoase și sodiu în exces. Acestea nu doar că afectează controlul glicemiei, dar contribuie și la inflamație și stres metabolic.

Deși proteinele sunt esențiale, consumul excesiv – mai ales fără recomandare medicală – poate suprasolicita rinichii. Dr. Panigrahi avertizează că „pentru persoanele cu diabet sau cu semne precoce de disfuncție renală, un aport mare de proteine poate agrava deteriorarea funcției renale”.

Alimente precum pâinea albă, dulciurile și băuturile îndulcite determină creșteri rapide ale glicemiei. Aceste fluctuații frecvente sunt asociate cu apariția complicațiilor pe termen lung, inclusiv afectarea rinichilor, conform Organizației Mondiale a Sănătății.

Medicii recomandă adoptarea unei diete echilibrate și sustenabile, care să susțină atât controlul glicemiei, cât și sănătatea renală.

Prepararea meselor acasă oferă control asupra ingredientelor și reduce aportul de sodiu. Limitarea alimentelor ultraprocesate este esențială pentru menținerea tensiunii arteriale în limite normale.

Consumul de legume verzi, fructe, cereale integrale și leguminoase contribuie la stabilizarea glicemiei. Grăsimile sănătoase, provenite din nuci sau semințe, pot susține sănătatea cardiovasculară, un alt aspect important pentru pacienții diabetici.

Aportul proteic trebuie adaptat nevoilor individuale și monitorizat de un medic sau nutriționist, mai ales în cazul pacienților cu risc renal.

Consumul suficient de apă ajută la menținerea funcției renale și la reglarea metabolismului glucozei.

Pe lângă dietă, specialiștii recomandă monitorizarea regulată a glicemiei și efectuarea testelor de funcție renală.

Screeningul periodic permite detectarea precoce a eventualelor complicații și ajustarea tratamentului.