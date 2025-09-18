Dietă, mișcare și somn. Rețeta unei inimi sănătoase, susține un cardiolog celebru

Un stil de viață echilibrat în trei zone-cheie – alimentație, activitate fizică și somn – este esențial pentru o viață lungă și un corp sănătos, spun specialiștii. Într-un interviu video pentru Fox News Digital, chirurgul cardiotoracic din Georgia, dr. Jeremy London subliniază că echilibrul contează în mod particular pentru sănătatea inimii. Deși credem că ce alimente consumăm este important, nutriția este doar piesa unui puzzle mai mare.

„Poți fi atent la ce pui în farfurie, dar asta nu este neapărat singurul lucru pe care trebuie să-l faci dacă vrei să ai o inimă sănătoase”, a spus dr. London. „Oamenii se întreabă: «Mănânc corect, de ce am totuși colesterol mare?» Trebuie să te uiți onest la ceea ce NU faci bine.”. Potrivit medicului, concentrarea pe factorul de stil de viață care te trage cel mai mult în jos poate avea cel mai mare impact.

„Dacă mănânci bine, dar nu faci mișcare… sau dacă mănânci și te antrenezi, dar nu dormi suficient, înseamnă că ceva nu e bine. Soluția e să identifici acea zonă care are nevoie de îmbunătățire, ca să readuci organismul în echilibru. Totul e interconectat.”

Slăbirea cu 7–9 kg la persoanele cu surplus ponderal poate face o diferență semnificativă. Grăsimea viscerală – depusă în jurul organelor și abdomenului – este „un accelerator al inflamației în corp” și un factor de risc pentru bolile cardiovasculare. „Să lucrezi la dietă e un loc excelent de început”, spune dr. London, „dar trebuie să te miști zilnic. Somnul insuficient sabotează controlul greutății și disciplina zilnică. „Dacă ești obosit și stresat, ești mai puțin probabil să mănânci corect și să-ți respecți antrenamentele. Totul e atât de interconectat.”, susține medicul la Fox News Digital.

Un somn suficient este mai mult decât odihnă; este infrastructura invizibilă a performanței zilnice. Când dormi 7–9 ore, creierul consolidează memoria, îți reglează emoțiile și îți susține imunitatea. Lipsa cronică de somn alterează deciziile, crește pofta de zahăr și sabotează antrenamentele, oricâtă voință ai.

Creează un ritual: temperatură răcoroasă, lumină redusă, fără ecrane cu o oră înainte, orar stabil, cafea doar până la prânz. Dacă sforăi tare, te trezești brusc sau adormi peste tot, consultă un specialist. Somnul nu este timp pierdut, ci investiția fundamentală care îți multiplică rezultatele în muncă, sport și relații, zi după zi. În fiecare noapte.