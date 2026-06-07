Otopeniul se pregătește de un moment istoric: Nadia Comăneci și Ion Țiriac, inspecție finală la noua sală de gimnastică înainte de marea inaugurare

Pregătirile pentru deschiderea celei mai moderne săli de gimnastică pentru antrenamente din țară au intrat în linie dreaptă. Nadia Comăneci și Ion Țiriac au efectuat sâmbătă, 06 iunie 2026, o ultimă vizită de lucru pe șantierul din Otopeni pentru a evalua stadiul lucrărilor și a pune la punct ultimele detalii logistice, informează capital.ro

Evenimentul de inaugurare are o încărcătură simbolică uriașă: porțile complexului se vor deschide oficial pe 18 iulie, exact în ziua în care se împlinesc 50 de ani de la istoricul „10 perfect” obținut de Nadia la Jocurile Olimpice de la Montreal.

La finalul vizitei, „Zâna de la Montreal” s-a arătat extrem de optimistă și impresionată de calitatea execuției proiectului:

Proiectul este finanțat de Fundația Țiriac și reprezintă un cadou de suflet oferit Nadiei Comăneci, dar și tinerilor care vor să practice sportul de performanță. Noua sală face parte dintr-un hub sportiv amplu pe care Ion Țiriac îl dezvoltă în Otopeni, planurile viitoare incluzând un bazin olimpic de înot și o zonă modernă de antrenament pentru tenis.

Gândit după modelul marilor centre internaționale de performanță, complexul are o suprafață totală de 2.837 mp, dintre care 1.850 mp sunt dedicați exclusiv zonei de antrenament. Capacitatea permite pregătirea simultană a aproximativ 75 de sportivi.

Infrastructura de ultimă generație include:

Aparate profesionale pentru gimnastică artistică (feminină și masculină).

Zonă special amenajată pentru gimnastică ritmică.

Echipamente omologate conform standardelor competiționale internaționale.

Vestiare moderne, spații de relaxare pentru părinți și zone dedicate vizionării antrenamentelor.

Imediat după inaugurare, centrul își va începe activitatea oferind programe de inițiere în gimnastică artistică și ritmică destinate copiilor sub 12 ani. Obiectivul principal este atragerea celor mici către un stil de viață activ și selectarea viitoarelor talente care vor duce mai departe tradiția gimnasticii românești.

Marea deschidere din 18 iulie va fi marcată de o ceremonie oficială la care Nadia Comăneci va fi prezentă, pecetluind astfel legătura simbolică dintre trecutul de aur al sportului românesc și viitorul acestuia.