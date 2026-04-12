Insula din Grecia unde oamenii ating frecvent 90 de ani. Ce arată studiile despre longevitatea din Ikaria

Insula Ikaria din Grecia este considerată una dintre regiunile cu cei mai longevivi oameni din lume. Studiile indică rolul dietei, stilului de viață și al factorilor sociali în atingerea vârstelor înaintate, relatează express.co.uk.

Ikaria, o insulă izolată din Marea Egee, este frecvent menționată în studiile despre longevitate. Cu o suprafață de aproximativ 160 kilometri pătrați, acest teritoriu a atras atenția cercetătorilor datorită proporției ridicate de persoane care ajung la vârste înaintate.

Datele analizate de specialiști arată că aproximativ o treime dintre locuitori ating vârsta de 90 de ani. În plus, rata celor care devin nonagenari este considerabil mai mare decât în alte regiuni ale lumii.

Termenul „zonă albastră” este utilizat pentru a descrie acele zone geografice unde populația are o speranță de viață neobișnuit de mare. Pe lângă Ikaria, cercetătorii includ în această categorie insula japoneză Okinawa, peninsula Nicoya Peninsula din Costa Rica și regiunea Sardinia din Italia.

Aceste regiuni au fost studiate în detaliu de echipe de cercetători și de experți în longevitate, inclusiv de autorul și cercetătorul Dan Buettner, în colaborare cu National Geographic.

În trecut, unele afirmații despre populații extrem de longevive au fost contestate, mai ales din cauza unor probleme legate de evidența vârstelor. În anumite sate din Ikaria, cercetătorii au constatat că unii locuitori nu își cunosc exact data nașterii.

De asemenea, există situații în care reputația de zonă a longevității a contribuit la dezvoltarea turismului. Cu toate acestea, investigațiile realizate în Grecia au identificat documente care susțin afirmațiile privind durata mare de viață a locuitorilor din Ikaria.

Studiile au arătat că aceștia ajung la vârsta de 90 de ani de două ori și jumătate mai frecvent decât americanii.

Un studiu realizat de University of Athens School of Medicine a analizat alimentația a sute de locuitori din Ikaria. Rezultatele indică un consum ridicat de leguminoase și pește, în timp ce carnea este prezentă în dietă de aproximativ cinci ori pe lună.

Cercetările arată că dieta este săracă în zahăr rafinat și bogată în ulei de măsline. Locuitorii consumă frecvent între două și trei cești de cafea pe zi și între două și patru pahare de vin.

Alimentația include, de asemenea, verdețuri cultivate local, bogate în antioxidanți, precum și produse din lapte de capră, utilizate inclusiv pentru prepararea brânzei feta. Acestea conțin triptofan, un compus asociat cu stimularea serotoninei, cunoscută drept „hormonul fericirii”.

Pe lângă dietă, cercetătorii au analizat și stilul de viață al locuitorilor. Datele indică un nivel ridicat de activitate fizică zilnică, lipsa fumatului și menținerea unor relații sociale active.

Studiile au evidențiat, de asemenea, niveluri scăzute de depresie și o incidență mai redusă a bolilor cronice precum cancerul, afecțiunile cardiovasculare sau demența, comparativ cu alte populații.

Un alt element frecvent menționat este odihna de după-amiază. Mulți dintre locuitori păstrează obiceiul somnului scurt în timpul zilei, integrat într-un ritm de viață mai puțin stresant.

În cadrul cercetărilor coordonate de Dan Buettner, au fost realizate interviuri cu locuitori din Ikaria care au depășit vârsta de 90 de ani. Mulți dintre aceștia au declarat că își păstrează un stil de viață activ și la vârste înaintate.

Potrivit acestor interviuri, majoritatea persoanelor au afirmat că sunt în continuare active din punct de vedere social și personal, iar unele au menționat că rămân active inclusiv din punct de vedere sexual.