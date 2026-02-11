Social

Program de 10 milioane de euro pentru promovarea turismului local prin OMD-uri

Program de 10 milioane de euro pentru promovarea turismului local prin OMD-uri
Ministerul Economiei a anunțat lansarea unui program de finanțare în valoare de 10 milioane de euro, destinat Organizațiilor de Management al Destinației (OMD), fondurile urmând să fie acordate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei, Irineu Darău, care a subliniat rolul acestor organizații în dezvoltarea turismului local și în promovarea destinațiilor din România.

Programul are ca obiectiv principal sprijinirea funcționării și consolidării OMD-urilor, considerate de autorități drept structuri esențiale pentru dezvoltarea coerentă a turismului regional și local.

„Am reușit să pornim finanțarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD), via fonduri prin PNRR. Va fi pus la dispoziție OMD-urilor din țară un buget de 10 milioane de euro, cu scop clar: pentru a putea funcționa eficient și în avantajul promovării destinațiilor turistice pe care le reprezintă”, a transmis ministrul Economiei, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ghidul programului este în consultare publică

Potrivit Ministerului Economiei, ghidul programului de finanțare a fost publicat pentru consultare publică pe site-ul instituției, autoritățile invitând actorii din domeniul turismului să transmită observații și propuneri înainte de lansarea oficială a apelului de proiecte.

Această etapă este considerată importantă pentru ajustarea mecanismelor de finanțare la nevoile reale ale organizațiilor de management al destinațiilor turistice.

Programul este finanțat prin PNRR și face parte din eforturile Guvernului de a profesionaliza managementul turistic și de a crește competitivitatea destinațiilor românești pe piața internațională.

OMD-urile trebuie să devină „motoarele turismului local”

Ministrul Economiei a subliniat că organizațiile de management al destinației au un rol strategic în dezvoltarea turismului, fiind structuri care coordonează promovarea, serviciile și direcțiile de dezvoltare ale unei zone turistice.

„OMD-urile trebuie să devină „motoarele turismului local””, a declarat Irineu Darău, explicând că până acum finanțările din domeniul turismului au fost orientate în principal către infrastructură, în timp ce funcționarea organizațiilor de management al destinațiilor a rămas insuficient susținută.

Potrivit acestuia, noul program încearcă să corecteze acest dezechilibru prin alocarea directă de resurse pentru activitatea organizațiilor.

„Acum, în parteneriatul (pentru această finanțare) dintre o organizație de management al destinației și o unitate administrativ-teritorială, minimum 20% din finanțare este dedicat funcționării organizației. Este condiția de bază pentru ca rezultatele să poată apărea în mod real”, a mai transmis ministrul Economiei.

Sprijin pentru comunitățile mici și destinațiile emergente

Schema de finanțare a fost concepută astfel încât să țină cont de diferențele dintre localități și de capacitatea administrativă diferită a comunităților turistice din România.

Ministrul Economiei a precizat că programul oferă oportunități și localităților mai mici, care nu dispun de bugete consistente pentru promovare și dezvoltare turistică.

Această abordare urmărește reducerea decalajelor dintre destinațiile turistice consacrate și cele emergente, în special în zonele rurale sau în orașele mici care încearcă să-și dezvolte oferta turistică.

Proceduri administrative simplificate

Un alt obiectiv al programului este reducerea birocrației în accesarea fondurilor. Potrivit ministrului Economiei, procedurile administrative au fost simplificate, astfel încât beneficiarii să poată depune proiecte mai ușor.

„Procedurile administrative au fost simplificate, astfel încât o singură cerere de finanțare să poată include mai multe investiții, cu scopul de a reduce birocrația”, a transmis Irineu Darău.

Această măsură ar putea accelera implementarea proiectelor turistice și ar putea facilita accesul organizațiilor locale la finanțare.

Brașov Turism

Sursă foto: Freepik

Rolul organizațiilor de management al destinației

Organizațiile de Management al Destinației sunt structuri de parteneriat între autoritățile locale, operatorii economici din turism și alte instituții relevante. Ele au rolul de a coordona promovarea unei destinații, de a dezvolta strategii turistice și de a îmbunătăți serviciile oferite vizitatorilor.

Ministrul Economiei a subliniat importanța acestor organizații pentru dezvoltarea turismului românesc.

„Turismul se dezvoltă datorită oamenilor care lucrează constant pentru a promova o destinație, iar organizațiile de management al destinației au exact acest rol: să construiască o direcție, să pună o destinație pe hartă și să coordoneze promovarea și serviciile pentru turiști”, a conchis Darău.

