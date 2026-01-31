Longevitatea la nivel global. Țările în care oamenii trăiesc cel mai mult

Japonia, Spania, Singapore și Coreea de Sud se numără printre țările cu cea mai mare longevitate, Coreea de Sud fiind prima țară care a atins o speranță medie de viață de 90 de ani. Oamenii din aceste locuri trăiesc mult peste media globală, fiecare țară având propriile secrete pentru o viață lungă și sănătoasă. Speranța de viață, care indică numărul mediu de ani pe care o persoană este așteptată să-i trăiască pe baza ratelor de mortalitate pe vârste, este unul dintre cei mai relevanți indicatori ai sănătății și bunăstării dintr-o țară.

Multe dintre țările în care oamenii trăiesc cel mai mult investesc sume mari în asistența medicală pe cap de locuitor, pentru a îmbunătăți accesul și calitatea sistemelor de sănătate. Imediat după Monaco, se află San Marino, cu 85,8 ani, și Hong Kong, cu 85,6 ani, ambele oferind standarde ridicate de viață și servicii medicale performante.

Alte țări asiatice aflate pe locuri fruntașe includ Japonia, Coreea de Sud și Singapore, iar în Europa, națiunile mici cu venituri mari precum Andorra, Elveția, Liechtenstein, Malta și Vaticanul se remarcă prin rate scăzute ale criminalității și calitate ridicată a vieții. Singura țară din afara Europei și Asiei prezentă în top 10 este Australia, cu o speranță de viață de 84,1 ani.

Hong Kong se află aproape de vârful clasamentului cu o speranță medie de viață de 85,6 ani, femeile trăind în medie 88,4 ani, iar bărbații 82,8 ani. Bărbații născuți în 2023 vor ajunge la 81 de ani, iar femeile la 87, iar regiunea are cea mai scăzută rată a mortalității nou-născuților la nivel mondial.

Orașul demonstrează că dezvoltarea economică și rețelele extinse de transport public încurajează activitatea fizică zilnică. Clima blândă permite activități în aer liber tot timpul anului, iar combinația dintre bucătăria tradițională chineză, bazată pe ingrediente proaspete, și sistemul medical de ultimă generație contribuie la o longevitate remarcabilă.

În 2023, speranța medie de viață în Japonia a crescut la 87,14 ani pentru femei și 81,09 ani pentru bărbați, revenind după scăderile cauzate de pandemie. Dieta tradițională, bogată în pește, legume și alimente fermentate, și implicarea activă a vârstnicilor în viața comunității susțin atât durata, cât și calitatea vieții, deși diferența dintre speranța de viață și cea sănătoasă a depășit 11 ani.

Singapore înregistrează o speranță medie de viață de 83 de ani, cu 85,2 ani pentru femei și 80,7 ani pentru bărbați, după ce a crescut cu 14,5% din 1981. Politicile guvernamentale axate pe prevenție, sănătate publică, alimentație și spații verzi, combinate cu urbanismul planificat, au transformat țara într-un adevărat „Blue Zone” construit, în care longevitatea a crescut constant în ultimele decenii.

Elveția înregistrează o speranță medie de viață de 84,38 ani, beneficiind de un sistem de sănătate universal, bine finanțat și axat pe prevenție și diagnostic precoce. Nivelul ridicat de trai, infrastructura excelentă, aerul și apa curate, combinate cu activități în aer liber și un stil de viață activ, susțin longevitatea populației.

Coreea de Sud are o speranță medie de viață de 84,14 ani, bărbații trăind 80,83 ani și femeile 87,23 ani. Creșterea rapidă a longevității a fost susținută de dezvoltarea economică accelerată, un sistem de sănătate universal performant, utilizarea transportului public, dieta tradițională bogată în alimente fermentate și vegetale și un stil de viață sănătos al populației.

Japonia conduce la nivel mondial cu aproximativ 120.000 de centenari, urmată de Statele Unite cu 64.000 și China cu 39.000. Alte țări dezvoltate cu mulți centenari includ India și Franța (29.000 fiecare), Italia (21.000), Germania și Marea Britanie (18.000), iar în majoritatea acestor state femeile reprezintă cea mai mare parte a centenarilor.

La polul opus, multe țări în dezvoltare și unele țări mici raportează doar câteva mii de centenari, inclusiv Bangladesh, Indonesia, Tanzania, Uganda, Sri Lanka, România, Serbia și Bosnia și Herțegovina. Accesul limitat la servicii medicale, ratele mai mari de boli și speranța de viață redusă contribuie la numărul scăzut de persoane care ating vârsta de 100 de ani, potrivit worldpopulation.review.com.