Lansări balistice din Coreea de Nord, detectate de Japonia și Coreea de Sud

Coreea de Nord a lansat marți mai multe rachete balistice spre mare, proiectilele fiind cel mai probabil de rază scurtă, au anunțat autoritățile din Coreea de Sud și Japonia, potrivit agenției Reuters.

Evenimentul a avut loc în contextul unor discuții între Washington și Seul privind adaptarea posturii de apărare în fața amenințărilor venite din partea Phenianului.

Potrivit Statului Major Interarme din Coreea de Sud, rachetele au fost lansate dintr-o zonă aflată în apropierea capitalei nord-coreene, Phenian, în jurul orei 15:50, ora locală.

Proiectilele s-au îndreptat către mare, în largul coastei de est a Coreei de Nord, și au parcurs aproximativ 350 de kilometri. Autoritățile sud-coreene nu au oferit detalii suplimentare privind tipul exact al rachetelor, menționând însă că analiza este în curs.

Garda de Coastă a Japoniei a transmis separat că a detectat ceea ce ar putea fi rachete balistice lansate de Coreea de Nord, care au căzut câteva minute mai târziu.

Conform informațiilor furnizate de partea japoneză, rachetele au atins o altitudine maximă de aproximativ 80 de kilometri. Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că lansările „nu ar avea niciun impact asupra Japoniei”, potrivit comunicatelor oficiale citate de presă.

Biroul pentru Securitate Națională al Coreei de Sud a cerut Coreei de Nord să oprească imediat lansările de rachete balistice. Instituția a transmis că aceste acțiuni sunt considerate „activități provocatoare” și reprezintă încălcări ale rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU.

Autoritățile sud-coreene au subliniat că monitorizează situația în cooperare cu aliații regionali și cu Statele Unite.

La rândul său, Japonia a transmis un mesaj ferm în urma lansărilor. Într-un comunicat oficial, autoritățile de la Tokyo au precizat că „lansările repetate de rachete balistice de către Coreea de Nord amenință pacea și securitatea țării noastre, ale regiunii și ale comunității internaționale”.

În același document se menționează:

„Astfel de lansări de rachete balistice încalcă rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU și constituie o problemă gravă care afectează siguranța publicului. Japonia a depus un protest ferm față de Coreea de Nord și a condamnat cu fermitate aceste acțiuni”.

În ultimele luni, Coreea de Nord a efectuat mai multe teste cu rachete cu rază scurtă și sisteme de lansare multiplă. Autoritățile de la Phenian au afirmat anterior că aceste arme sunt dezvoltate ca parte a arsenalului nuclear tactic, destinat apărării împotriva amenințărilor percepute din partea Statelor Unite și Coreei de Sud.

Interesul internațional față de rachetele balistice nord-coreene de rază scurtă și față de artileria acestui stat a crescut după ce Phenianul a furnizat astfel de armament Rusiei, pentru a fi utilizat în războiul din Ucraina, în baza unui pact de apărare reciprocă semnat între cele două țări în anul 2024.

Ultima lansare are loc în timpul vizitei unui oficial de rang înalt al Departamentului Apărării al Statelor Unite în Coreea de Sud.

În timpul acestei vizite, au avut loc discuții privind modernizarea alianței militare dintre Washington și Seul, în contextul în care Statele Unite urmăresc un rol mai limitat în eforturile comune de apărare împotriva Coreei de Nord.