Casele bătrânești de lângă București, vândute la preț de vilă cu piscină. Strategia proprietarilor care vor să atragă clienți rapid

Casă. Sursa foto: Freepik
În zonele din apropierea Capitalei, casele bătrânești se vând la prețuri surprinzător de mari, uneori comparabile cu cele ale unei vile moderne. Chiar dacă multe dintre aceste locuințe necesită o renovare completă, proprietarii mizează pe proximitatea față de București pentru a-și justifica prețurile și a atrage cumpărători rapid.

Case bătrânești la preț de vile moderne

Strategia este simplă: locul contează mai mult decât starea imobilului. Casele aflate la câțiva kilometri de Capitală pot ajunge să fie scoase la vânzare cu sume ce depășesc 100.000 de euro, chiar dacă necesită investiții considerabile pentru a fi locuibile.

Potențialii cumpărători sunt adesea atrași de ideea de a locui aproape de oraș, fără a se apropia de prețurile exorbitante ale apartamentelor din Capitală.

Un exemplu în acest sens este o casă bătrânească situată în prelungirea Ghencea, scoasă la vânzare pentru 175.000 de euro. Locuința are nevoie de renovare, însă terenul și amplasamentul aproape de școli, magazine și transportul public fac prețul mai „acceptabil” pentru cei dispuși să investească.

Piața imobiliară

Piața imobiliară. Sursa foto: Pixabay

Variante pentru cei care vor să renoveze o locuință veche

Un alt caz este o casă bătrânească în Brănești, evaluată la 120.000 de euro. Proprietarul mizează pe faptul că zona s-a dezvoltat rapid în ultimii ani, iar accesul la București este facil, ceea ce poate transforma locuința într-o investiție pe termen lung.

Experții în imobiliare spun că această abordare devine tot mai des întâlnită. Astfel, proprietarii pun accent pe potențialul zonei și mai puțin pe starea casei. În același timp, agențiile imobiliare recomandă verificarea atentă a documentației și calcularea costurilor reale de renovare, care pot adăuga zeci de mii de euro la prețul final.

Unde mai poți găsi case cu prețuri pornind de la 5.000 de euro

Dincolo de prețurile exorbitante din marile orașe, cei care vor să se mute la țară cu un buget mic și să renoveze o locuință pot găsi case cu prețuri pornind de la 5.000 de euro. Deși astfel de oferte sunt publicate zilnic pe platformele de vânzări sau pe grupurile de Facebook, multe sunt ocolite de cumpărători.

În primul rând, majoritatea caselor extrem de ieftine se află în zone rurale sau în localități izolate, departe de centrele urbane și de facilitățile esențiale. Lipsa școlilor, magazinelor, spitalelor sau a transportului public le face mai puțin atractive pentru familiile tinere sau pentru persoanele care își doresc o locuință funcțională și confortabilă.

Un alt factor important este starea clădirii. Multe case ieftine sunt vechi și degradate, necesitând lucrări ample de renovare sau chiar reconstruire. Costurile de reabilitare pot depăși cu mult prețul inițial al casei, aspect care îi descurajează pe cumpărători.

