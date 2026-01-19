Economie

Unde găsești cea mai ieftină garsonieră din România. Costă mai puțin decât o mașină second hand

Comentează știrea
Unde găsești cea mai ieftină garsonieră din România. Costă mai puțin decât o mașină second handGarsonieră. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

La început de 2026, cea mai ieftină garsonieră din România este scoasă la vânzare la prețul de 11.500 de euro. Locuința este situată în Galați are o suprafață de doar 10 metri pătrați, iar prețul cerut de proprietar este negociabilă, având în vedere că spațiul necesită renovare, potrivit România TV.

Cea mai ieftină garsonieră din România se află într-un bloc din anii ‘70

Garsoniera situată la etajul 2 al unui bloc cu patru etaje, construit în anii ’70. Zona este bine conectată, cu magazine mari, școli și grădinițe situate la doar câteva minute de mers pe jos.

„La 5 minute de Lidl, Kaufland, Altex, Micro 21. La aproximativ 10 minute de Piața Micro 19, grădinițe, școli și licee. Preț: 11.500 euro –negociabil!”, se arată în descrierea proprietății.

Deși locuința este mică, aceasta poate fi ideală pentru o singură persoană sau chiar pentru un student.

Cea mai mare amenințare pentru Israel: războiul cognitiv în masă
Cea mai mare amenințare pentru Israel: războiul cognitiv în masă
Ce locuri de muncă trebuie să cauți ca să câștigi 5000 de euro pe lună. Cele mai bine plătite meserii din România în 2025–2026
Ce locuri de muncă trebuie să cauți ca să câștigi 5000 de euro pe lună. Cele mai bine plătite meserii din România în 2025–2026
Bloc de locuințe

Bloc de locuințe. Sursa foto: Pixabay

Chirii mai scumpe de la un an la altul

Piața imobiliară din Galați se află pe un trend ascendent, însă prețurile rămân sub media națională. În toamna anului trecut, prețul mediu solicitat pentru apartamente a ajuns la 1.314 euro pe metru pătrat util, în creștere cu 7% față de anul anterior, potrivit imobiliare.ro.

Și chiriile au crescut, dar sunt considerate încă accesibile. O garsonieră se închiriază, în medie, cu aproximativ 270 de euro pe lună, un nivel apropiat de cel din Ploiești sau Timișoara. Pentru un apartament cu două camere, chiria medie ajunge la 400 de euro, iar pentru trei camere pornește de la aproximativ 450 de euro lunar.

Cât costă o garsonieră în București

La nivel național, prețurile imobiliare au crescut semnificativ în 2025. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din România, cu un preț mediu de peste 3.200 de euro pe metru pătrat util. Creșteri importante au fost raportate și în Oradea și Brașov. În București, media se situează în jurul valorii de 2.178 euro pe metru pătrat util.

În Capitală, prețul unei garsoniere pornește de la 25.000 de euro și poate depăși pragul de 80.000 de euro, în funcție de zonă, dotări și anul de construcție al blocului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:14 - Cea mai mare amenințare pentru Israel: războiul cognitiv în masă
07:03 - Unde găsești cea mai ieftină garsonieră din România. Costă mai puțin decât o mașină second hand
06:54 - Ce locuri de muncă trebuie să cauți ca să câștigi 5000 de euro pe lună. Cele mai bine plătite meserii din România în ...
06:45 - Noi date despre catastrofa feroviară din Spania, cu cel puțin 21 de morți
06:34 - Prognoza meteo, 19 ianuarie. Fulguieli izolate și ger persistent. Iarna nu dă semne de retragere
06:25 - Blue Monday, cea mai depresivă zi din an. Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubara: Conceptul a depășit aria strictă a psihol...

HAI România!

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

Proiecte speciale