Balcoanele, impozitate dublu în 2026: ce schimbări aduc noile taxe locale

Balcoanele, impozitate dublu în 2026. Începând cu 2026, proprietarii de apartamente din Ploiești se confruntă cu schimbări semnificative în modul de calcul al impozitelor pe locuințe, după adoptarea noilor reglementări bugetar-fiscale la nivel național, potrivit Capital.

Cea mai controversată măsură semnalată de locuitori vizează balcoanele, care, potrivit acestora, sunt impozitate „dublu”, atât ca parte a suprafeței utile a apartamentului, cât și prin aplicarea unui coeficient de 1,4 pentru determinarea suprafeței construite, de bază în calculul taxei locale.

Problema apare din modul în care informațiile despre apartament sunt consemnate în contractele de vânzare-cumpărare. Unele documente menționează doar suprafața utilă totală, fără a specifica că o parte din aceasta reprezintă balconul, iar altele indică suprafața construită, cu sau fără includerea balconului.

Simona Dolniceanu, director al Serviciului Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești, a explicat mecanismul.

„Este adevărat că Legea locuinței prevede că balconul nu face parte din suprafața utilă, însă el este inclus în suprafața construită. În situația în care nu este menționată suprafața construită, impozitarea se face pe întreaga suprafață declarată, dacă din aceasta nu este exclus balconul.

Dacă este trecută doar suprafața utilă, fără a se specifica că o parte reprezintă balconul, aceasta se înmulțește cu coeficientul de 1,4 pentru a obține suprafața construită, care devine baza calculului impozitului.”

Practic, această metodă poate duce la plata unui impozit mai mare decât se așteptau mulți proprietari, generând nemulțumiri și întrebări legate de corectitudinea aplicării acestor reguli comparativ cu alte orașe din țară.

Pe de altă parte, autoritățile locale precizează că ajustarea este în conformitate cu legislația națională și urmărește o aplicare uniformă a taxelor pe întreaga suprafață a locuinței, inclusiv a componentelor construite, precum balcoanele.

Detaliile înscrise în contractul de vânzare-cumpărare devin decisive: modul în care este trecută suprafața utilă și includerea sau nu a balconului influențează direct valoarea impozitului datorat de proprietar.