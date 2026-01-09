Care sunt cei mai afectați proprietari, după creșterea impozitelor locale

Românii s-au trezit, la început de 2026, cu impozite și taxe locale mult mai mari decât în anii precedenți, în special pentru autoturisme și clădiri — în unele cazuri cifra datorată crescând de până la 20 de ori față de anul trecut.

Analistul economic Adrian Negrescu, invitat recent într-o emisiune la RFI, a oferit explicații și sfaturi directe celor afectați, argumentând că majorările nu sunt „eroare de calcul”, ci efectul unor schimbări legislative pe care autoritățile le-au adoptat fără o perioadă suficientă de clarificare pentru cetățeni și administrațiile locale.

Negrescu a subliniat că „în 2026 se adună mai mulți bani după ce au fost mărite taxele și impozitele, iar anul acesta va aduce un plus de 35-40 de miliarde de lei din aceste taxe majorate, fapt care va ajuta la reducerea deficitului bugetar spre 6,4%”. El precizează că această presiune fiscală este deja resimțită în special de proprietarii de mașini hibride sau cu motoare mari, deoarece modul de calcul al impozitului a fost modificat.

„Cea mai bună soluție pentru cei care dețin mașini cu motoare mari, hibride, și s-au trezit cu impozite de 20 de ori mai mari… este să aștepte 2 sau 3 săptămâni până să achite”, a spus Negrescu, sugerând că autoritățile locale ar putea clarifica între timp modul concret de calcul și eventual corecturi.

El a atras atenția asupra faptului că platforma Ghișeul.ro, folosită pentru plata online, nu este actualizată și generează confuzii privind sumele reale datorate, ceea ce sporește neliniștea contribuabililor.

Negrescu a subliniat și contextul în care se văd aceste creșteri de taxe: „Urmează un nou val de creșteri de taxe. Dacă România nu face corecții fiscale se duce în Junk”, atenționând asupra riscurilor pentru ratingul economic al țării dacă ajustările fiscale nu sunt gestionate cu prudență.

Analistul a explicat că impozitele locale sunt acum calculate diferit față de ani anteriori, ceea ce reflectă schimbări în Codul fiscal sau în regulile de aplicare stabilite de consiliile locale. Pentru o Toyota Corolla hibridă de 1.600 cm³ normă Euro 6 impozitul poate ajunge la circa 130 de lei în București, de aproape 19 ori mai mare decât anul trecut, după ce reducerea de 95% pentru hibride a fost eliminată și înlocuită cu un plafon inferior de reducere.

Negrescu punctează că o parte a confuziei vine și din faptul că multe primării nu aveau date actualizate privind gradul de poluare sau capacitatea cilindrică a mașinilor, ceea ce a dus la erori de calcul inițiale și la facturi care par aberant de mari.

Pe baza discuției, Negrescu recomandă prudenta și explică de ce amânarea plății poate fi avantajoasă pentru contribuabili. El spune că ritmul de încasare ar putea fi mai redus în acest an, pentru că mulți români vor încerca să profite de termenul mai lung pentru plata taxelor — de exemplu până la 31 martie, când există o reducere de 10% pentru plata integrală a impozitelor locale.

Negrescu nu a respins complet necesitatea plății impozitelor, ci a evidențiat că e important ca autoritățile locale să clarifice modul de calcul și să actualizeze platformele de plată pentru ca cetățenii să nu achite sume eronate sau supralicitate.

În fața unor îndemnuri recente de neplată a taxelor — prezentate pe rețelele de socializare și interpretate de unii drept formă de protest fiscal — Negrescu a fost categoric: „Ideea de a boicota plata taxelor este o prostie.” El explică că neplata obligațiilor fiscale nu rezolvă problema, ci doar împinge statul să se împrumute mai mult, ceea ce, în cele din urmă, înseamnă presiuni fiscale suplimentare pe termen mediu și lung.

Potrivit lui, dacă cetățenii își doresc „servicii edilitare mai bune, trebuie să plătească”, iar neplata taxelor nu ajută nici personal, nici economia în ansamblu, pentru că bugetul are nevoie de acești bani pentru salarii, educație, sănătate și alte cheltuieli publice.

Negrescu avertizează și că dacă taxele nu sunt plătite la termen se pot acumula penalități și dobânzi — iar tot ceea ce se câștigă prin amânare se poate pierde apoi ca reducere sau bonificație.