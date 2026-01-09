Trend neașteptat pe piața imobiliară la început de an. Val de cereri pentru proprietățile situate în zonele de lux ale Capitalei

La începutul acestui an, piața imobiliară din România arată semne clare de dinamism, în special în segmentele de lux și investiții sigure. Deși valul de măsuri fiscale și creșterea impozitelor a stârnit numeroase nemulțumiri și temeri, semnalele sunt încurajatoare în acest sector. Totodată, investitorii își concentrează atenția asupra proprietăților situate în zonele de lux ale Capitalei. Marion Stanca, owner Sfinx Imobiliare, a explicat pentru EVZ care sunt tendințele și provocările pieței în 2026.

Potrivit acestuia, imobiliarele rămân una dintre cele mai sigure modalități de a păstra și de a crește averea în timp.

„Din punctul meu de vedere, ca agent imobiliar și ca și cumpărător — pentru că eu sunt un cumpărător ca majoritatea celor care urmăresc piața imobiliară — imobiliarele rămân una dintre cele mai sigure forme de a menține averea sau de a o crește în timp. Sunt un asset foarte valoros, mai ales pentru investitorii pe termen mediu și lung. Dacă nu vrei să faci specula, urmărești piața imobiliară și investești atunci când este necesar. De obicei, în perioadele de criză sau de recesiune, investițiile imobiliare sunt cele mai favorabile. Atunci toată lumea se îndreaptă către zone mai sigure de investit, pentru că, dacă vrei să investești, te gândești la o investiție pe termen lung de cinci – zece ani. În zona de imobiliare se spune: „dacă vinzi, pierzi”, adică vânzătorul întotdeauna pierde. Cam asta este mentalitatea investitorilor imobiliari”, spune el.

Dincolo de valul de interes, cuvântul cheie pentru 2026 rămâne„precauția”, adaugă Marion Stanca.

Reprezentantul agenției subliniază că sfera imobiliară s-a mutat treptat către o „piață a cumpărătorului”, unde deciziile sunt analizate mai atent, iar ofertele sunt mai prudente și mai echilibrate.

„Pentru 2026, cuvântul de bază este precauția. Oamenii sunt foarte prudenți. Am intrat, ușor-ușor, într-o piață a cumpărătorului, spre deosebire de piața vânzătorului, când la o proprietate veneau foarte mulți clienți și se făceau oferte, de cele mai multe ori depășind prețul de promovare (prețul de listă pe care noi îl afișam). În piața cumpărătorului, ofertele sunt mai mici, poate și cu 10% față de valoarea de listare, iar cumpărătorul va decide în final oferta cea mai bună”, a explicat el.

Potrivit agentului imobiliar, sfârșitul anului 2025 a adus o încetinire a tranzacțiilor, un fenomen previzibil având în vedere măsurile fiscale și creșterea impozitelor.

„Ne-am blocat un pic la sfârșitul lui 2025, ceea ce era previzibil, și din cauza măsurilor fiscale, a impozitelor care au crescut. Vedem acest lucru și în „cozile” de la ghișeul.ro. Dobânzile nu au dat semne că vor scădea semnificativ, deși în 2026 băncile cred că se vor relaxa puțin. Costurile de construcție sunt foarte mari, presiunea inflaționistă este ridicată și toți urmărim inflația. Toate acestea afectează decizia de cumpărare, mai ales marea decizie de a se majora TVA-ul la 21%. Aceasta a afectat foarte puternic segmentul de dezvoltare nouă. Cu toate acestea, presiunea s-a mutat ușor către construcțiile vechi — rezidențialul vechi, care are avantaje, dar și dezavantaje. Investitorii se orientează către garsoniere și apartamente cu două camere. În agenția noastră suntem contactați foarte mult pentru astfel de proprietăți. În proporție de 60%, cererile sunt pentru locuințe la mâna a doua”, a continuat el.

Marion Stanca a explicat de ce apartamentele și garsonierele vechi sunt considerate în continuare o investiție.

„Cotele crescute de TVA pentru locuințele noi au majorat foarte mult costul pentru proprietari, iar investitorul calculează atent costul de oportunitate. El analizează foarte bine cât investește versus cât va obține prin închiriere, luând în calcul creșterea taxelor pe proprietate și costurile de renovare. Trebuie să obțină un randament suficient, altfel investiția pe termen mediu și lung nu mai merită”, explică acesta.

Mai mult, agentul imobiliar susține că majoritatea investitorilor se orientează către zonele centrale, care înregistrează o creștere constantă a valorii.

„Majoritatea investitorilor se orientează către zona centrală, care este ușor în creștere. Nu trebuie să uităm că orașe precum București, Iași, Cluj, Constanța, Timișoara și alte orașe mari din România au creșteri pe partea de valoare pe metru pătrat a unei locuințe. La vânzare, metrul pătrat în București este încă sub media europeană, deși este capitala unei țări cu o dezvoltare rapidă. Se speculează foarte mult în piață că PIB-ul Bucureștiului depășește pe cel al Ungariei.

Observăm o creștere semnificativă a forței de muncă și o cerere tot mai mare pentru angajați. Aceasta înseamnă migrație din zonele rurale către București, plus migranți — ucraineni sau muncitori din țări asiatice — care au nevoie să închirieze sau să cumpere locuințe”, a mai spus reprezentantul agenției imobiliare.

Marion Stanca spune că pe piața imobiliară interesul pentru achiziții va rămâne constant, însă tot mai mulți cumpărători și investitori se concentrează asupra locuințelor mici și medii, în special garsoniere și apartamente cu două camere vechi.

„Cererea va rămâne constantă, însă se va concentra pe locuințe mici și medii — garsoniere și apartamente cu două camere vechi, un pic mai ieftine decât rezidențialul nou, dar care necesită renovări. Costurile se echilibrează în timp. Investitorii caută acum locuințe în zone centrale, cu acces la infrastructură, parcuri, metrou și spații de agrement. Orientarea este clară”, a arătat el.

Agentul imobiliar susține că deținătorii de depozite bancare se confruntă cu două îngrijorări majore: posibilitatea unei crize globale care să afecteze și România și riscul ca băncile să întâmpine dificultăți, ceea ce ar putea limita accesul la economiile depuse.

El face referire și la speculațiile privind trecerea la euro sau aprecierea semnificativă a acestei valute față de leu.

„Există o teamă a celor care au depozite în bănci, legată de două aspecte: posibilitatea unei crize globale care să afecteze și România și teama că băncile ar putea intra în dificultate și nu ar mai putea garanta accesul la banii depuși. Mai există un risc inflaționist legat de monedă. S-a speculat despre trecerea la euro sau despre creșterea puternică a acestuia în raport cu leul. Având în vedere volatilitatea burselor și imposibilitatea de a prevedea mișcările financiare, cea mai bună mișcare este să investești pe termen mediu și lung într-un asset stabil economic. Imobiliarele rămân cel mai stabil asset în momentul actual”, a explicat el.

Agentul imobiliar spune că interesul pentru proprietățile de lux din București este în creștere, în special în zone precum Primăverii și Dorobanți.

„Mulți investitori care au depozite de peste 500.000 de euro ne contactează pentru a-și investi banii. Cererea este mare pentru vile și locuințe de lux în București, în zone precum Primăverii și Dorobanți. Oamenii caută proprietăți sigure, care vor fi căutate și peste 10 ani sau care pot fi închiriate cu un preț bun — chiriile pot depăși 5.000 de euro și chiar să ajungă la 15.000–20.000 de euro.

Se caută proprietăți foarte bune, care să aducă și un randament lunar consistent. Acesta este targetul celor care dețin depozite mari, în bănci din România sau din străinătate”, arată acesta.

Cererea nu se limitează doar la segmentul rezidențial: halele și depozitele din zona industrială sunt, de asemenea, foarte căutate.

„Există cerere și pentru zona industrială: hale, depozite. Sunt foarte mulți investitori străini, iar Bucureștiul este atractiv, deoarece prețul pe metru pătrat este mai bun decât în alte orașe sau zone imobiliare din Europa. Investitori din Belgia, Olanda și alte zone dezvoltate financiar se orientează către București”, a încheiat agentul imobiliar.