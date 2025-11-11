Piața imobiliară pe final de 2025. Cât au scăzut vânzările de case, terenuri și apartamente față de anul trecut

În luna octombrie 2025, au fost vândute, la nivelul întregii țări, 58.502 de imobile, cu 3.242 mai multe față de luna septembrie, potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). În schimb, în luna octombrie s-au înregistrat cu 9.496 mai puține tranzacții pentru case, terenuri și apartamente comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024.

Conform datelor ANCPI, cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București – 8.829, Ilfov – 3.981 și Cluj – 2.929, în timp ce județele cu cele mai puține tranzacții au fost Teleorman – 56, Covasna – 394 și Sălaj – 411.

În ceea ce privește reședințele de județ, Cluj-Napoca a condus clasamentul cu 1.096 tranzacții, urmat de Brașov – 1.079 și Iași – 877, iar cele mai puține au fost consemnate în Alexandria – 21, Slatina – 64 și Slobozia – 71.

La nivel național, numărul ipotecilor a fost de 34.084, cu 4.268 mai puțin decât în octombrie 2024. Cele mai multe operațiuni au avut loc în București – 4.381, Constanța – 2.942 și Ilfov – 2.876, în timp ce Sălaj – 82, Harghita – 88 și Covasna – 102 au înregistrat cele mai puține.

Totodată, județele cu cele mai multe terenuri agricole vândute în octombrie 2025 au fost Dolj – 1.341, Timiș – 613 și Buzău – 580.

Creșterea TVA a influențat puternic piața imobiliară, determinându-i pe cumpărători să se îndrepte tot mai mult apartamentele vechi. Potrivit brokerului Marion Stanca, cererea pentru locuințele noi construite în perioada 2024–2025 a scăzut cu aproximativ 30% după valul de măsuri aplicate de Guvern.

„Cererea a scăzut cu 30% în ultima lună, ceea ce are un impact major asupra noastră. Încheiem mai puține tranzacții. Schimbarea se vede mai ales pe partea de rezidențial nou, adică tot ceea ce s-a construit în 2024–2025 — cererile au scăzut puternic pe fondul creșterii prețurilor și a TVA. Mai ales că se preconizează o nouă creștere a TVA, de la 21% la 24%. Asta îi alarmează pe clienți, îi blochează și îi face să caute alte soluții alternative de achiziție, cum ar fi rezidențialul vechi”, spunea recent brokerul imobiliar.

Agentul imobiliar a mai spus că salariile nu au ținut pasul cu creșterea prețurilor, regulile bancare și limitele de îndatorare au rămas neschimbate, iar fondurile disponibile ale cumpărătorilor nu mai sunt suficiente pentru avansurile cerute de dezvoltatori. Aceste condiții au redus semnificativ cererea pentru locuințele noi în luna septembrie.

„Accesul la finanțare este mult mai dificil. De ce? Salariile nu au crescut suficient, gradul de îndatorare și regulile bancare au rămas aceleași, iar fondurile disponibile nu mai sunt suficiente pentru a acoperi avansurile cerute acum de dezvoltatori. Cei 15–20% care trebuiau să provină din economiile proprii nu mai sunt suficienți pentru a acoperi sumele solicitate în prezent. Astfel, cei 15% de acum patru luni valorează azi doar 12%, 11% sau chiar 10%. Toate aceste elemente sunt interconectate. Din acest motiv, cumpărătorul se orientează către locuințele vechi”, mai spunea el.