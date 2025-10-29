Majorarea TVA, impact major asupra pieței imobiliare. Cumpărătorii se orientează spre apartamentele vechi

Majorarea TVA a avut un impact semnificativ asupra pieței imobiliare, determinându-i pe cumpărători să se orienteze tot mai mult către apartamentele vechi. Cererea pentru locuințele noi construite în 2024–2025 a scăzut cu aproximativ 30% în ultimele săptămâni, ne-a spus Marion Stanca, owner broker la Sfinx Imobiliare.

În același timp, proprietarii de apartamente vechi au crescut ușor prețurile, încercând să rămână competitivi față de ofertele de locuințe noi de pe piață. Această dinamică reflectă o adaptare a pieței la schimbările fiscale.

„Cererea a scăzut cu 30% în ultima lună, ceea ce are un impact major asupra noastră. Încheiem mai puține tranzacții. Schimbarea se vede mai ales pe partea de rezidențial nou, adică tot ceea ce s-a construit în 2024–2025 — cererile au scăzut puternic pe fondul creșterii prețurilor și a TVA. Mai ales că se preconizează o nouă creștere a TVA, de la 21% la 24%. Asta îi alarmează pe clienți, îi blochează și îi face să caute alte soluții alternative de achiziție, cum ar fi rezidențialul vechi”, a explicat reprezentantul agenției imobiliare.

Cu toate că își îndreaptă atenția spre apartamentele vechi, cumpărătorii ajung să ia o decizie după zeci de vizionări.

„Într-adevăr, a crescut ușor volumul de achiziții pe partea de second-hand, însă proprietarii de imobile vechi au majorat și ei prețurile, încercând să intre în concurență cu cei care au apartamente noi de vânzare. Cumpărătorul se hotărăște mult mai greu înainte de o achiziție. Dacă înainte făcea cinci–șapte vizionări și alegea o proprietate, acum ajunge să facă 20–30 și, totuși, nu finalizează achiziția — ceea ce reprezintă o problemă”, adaugă el.

Problemele sunt amplificate de faptul că aproximativ 70% dintre cumpărătorii din București apelează la credite, iar accesul la finanțare este mai dificil în ultima perioadă.

„Noi consumăm mai multă energie în procesul de tranzacționare decât înainte, iar rezultatul este cu aproximativ 30% mai slab. Interesul a scăzut dramatic. Situația este una în cascadă — nu este vorba doar despre creșterea prețului de achiziție. Inflația este foarte mare, creșterea artificială este de aproape 10%. Inflația, coroborată cu scumpirea locuințelor și majorarea TVA-ului, a dus la prețuri greu de acceptat. De ce sunt greu de acceptat pentru clienți? Pentru că majoritatea cumpărătorilor din București — aproximativ 70% — apelează la credite”, subliniază el.

Salariile nu au crescut suficient, regulile bancare și gradul de îndatorare au rămas aceleași, iar fondurile disponibile nu mai acoperă avansurile cerute de dezvoltator, mai spune agentul imobiliar.

„Accesul la finanțare este mult mai dificil. De ce? Salariile nu au crescut suficient, gradul de îndatorare și regulile bancare au rămas aceleași, iar fondurile disponibile nu mai sunt suficiente pentru a acoperi avansurile cerute acum de dezvoltatori. Cei 15–20% care trebuiau să provină din economiile proprii nu mai sunt suficienți pentru a acoperi sumele solicitate în prezent. Astfel, cei 15% de acum patru luni valorează azi doar 12%, 11% sau chiar 10%. Toate aceste elemente sunt interconectate. Din acest motiv, cumpărătorul se orientează către locuințele vechi”, arată el.

Potrivit reprezentantului agenției imobiliare, nevoia de cumpărare rămâne constantă, chiar dacă puterea de cumpărare a scăzut. „Deși indicatorul de accesibilitate în imobiliare este încă bun în România și în București, suntem departe de nivelul capitalelor europene în ceea ce privește prețul pe metru pătrat. Impactul este considerabil. Orice informație legată de creșterea prețurilor sau a inflației generează un stres imobiliar major”, continuă el.

În plus, clienții profită de moment și vor să negocieze mai mult înainte de a încheia o tranzacție.

„Trebuie înțeles că piața imobiliară funcționează în cicluri: timp de trei luni vânzările pot merge foarte bine, pentru ca apoi, în următoarele trei luni, să scadă semnificativ. Nimeni nu știe exact care este comportamentul cumpărătorului, însă este clar că, în prezent, avem o piață a clientului cumpărător. Există puține proprietăți disponibile, mulți cumpărători, iar aceștia pot cere reduceri semnificative de preț. Clienții noștri solicită discounturi de 20–30%”, a mai spus Marion Stanca.

Pe segmentul spațiilor comerciale, cererea rămâne scăzută, potrivit agentului imobiliar.

„Și pe segmentul spațiilor comerciale cererea este scăzută. Cred că singurul sector care își menține variabilele din ultimele șase luni sau din ultimul an este cel al închirierilor. Prețurile chiriilor au crescut în ultimul an, însă în prezent se observă o stagnare”, a mai spus Marion Stanca.

Lucian, proprietarul unui apartament de pe Șoseaua Chitilei, ne-a spus că a decis să-și vândă locuința din necesitate, indiferent de condițiile pieței. El consideră că modificarea TVA îi poate aduce un avantaj, având în vedere scumpirea apartamentelor noi, și speră astfel să obțină un preț mai bun comparativ cu nivelul actual al pieței.

„Vând acum pentru că am nevoie, indiferent de context. Cred că ar trebui să fie un avantaj pentru mine faptul că s-a modificat TVA-ul, deoarece toate apartamentele noi s-au scumpit exagerat de mult. Prețurile au explodat pur și simplu. Cred că asta ar trebui să mă ajute să obțin un preț bun față de ceea ce este în piață acum”, ne-a spus el.