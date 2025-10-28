Românii, sub presiunea împrumuturilor. Rata medie pentru un apartament cu două camere în București, aproape jumătate din salariul mediu

Rata medie pentru un credit ipotecar destinat achiziționării unui apartament cu două camere în București, construit în urmă cu cel puțin 30 de ani și situat în afara zonelor semi-centrale, echivalează cu aproximativ 48% din salariul mediu net la nivel național, potrivit unui raport publicat marți de un broker online de credite. Datele colectate de ipotecare.ro arată că acest indicator a crescut față de primăvară, când reprezenta 45% din salariul mediu, tendința fiind determinată în principal de majorarea prețurilor locuințelor.

În acest context, nivelul raportului rata/salariu în București se numără printre cele mai favorabile din regiune, fiind depășit doar de Sofia, unde procentul este de 43%. În schimb, același indicator înregistrează 72% în Budapesta, 78% în Chișinău și 82% în Varșovia.

„România şi Bulgaria au cele mai ieftine credite ipotecare din regiune luând în considerare salariile medii la nivel naţional şi costurile cumpărării unui apartament cu două camere printr-un credit ipotecar contractat pe o perioadă de 25 de ani. Astfel, rata medie lunară a unui credit ipotecar necesar pentru cumpărarea unui apartament cu două camere în Bucureşti, finalizat de cel puţin 30 de ani şi în afara zonelor semi-centrale, deţine un procent de aproximativ 48% din salariul mediu net la nivel naţional. O valoare mai bună la nivel regional a indicatorului rată/salariu se înregistrează doar în Sofia, unde rata medie pentru cumpărarea unui apartament cu două camere deţine un procent de 43% din salariul mediu înregistrat în Bulgaria”, spun cei care au realizat analiza.

Pe de altă parte, creditele ipotecare sunt mai accesibile în București decât în Atena, unde rata medie consumă 62% din salariul mediu, în Budapesta, unde ajunge la 72%, sau în Chișinău, unde media ratelor ipotecare reprezintă 78% din salariul mediu local.

„România este singura ţară din Uniunea Europeană în care media dobânzilor ipotecare este mai redusă comparativ cu dobânda de referinţă stabilită de băncile centrale locale. În statele din vestul Europei se înregistrează dobânzi ipotecare mai mici deoarece creditele sunt în euro iar inflaţia este mai redusă, ceea ce a permis Băncii Centrale Europene să reducă Euribor la 2%”, spune Alexandru Rădulescu, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions, partenerul exclusiv al brokerului online.

Potrivit acestuia, în estul Europei, inclusiv în România, inflaţia ridicată determină dobânzi mai mari și creșteri mai accentuate ale prețurilor locuințelor, ceea ce conduce la un nivel al raportului rată/salariu mai scăzut decât cel înregistrat în primăvară. România beneficiază însă de costuri asociate semnificativ mai mici, de la comisioane la taxe și impozite.

Cea mai redusă pondere a ratei față de salariu se înregistrează în Berlin și Roma, unde rata medie ipotecară reprezintă 38% din salariul mediu național. În alte capitale europene, indicatorul are valori de 41% în Viena, 42% în Madrid și 47% în Amsterdam, în timp ce în Londra și Paris, rata medie pentru un apartament cu două camere ajunge la 86–87% din salariul mediu național.

Potrivit Băncii Naționale a României, în primele opt luni ale anului 2025, creditele ipotecare acordate la nivel național au totalizat 7,4 miliarde de euro, în creștere cu 34% față de aceeași perioadă a anului precedent. Această sumă include refinanțări, conversii, transferuri și restructurări.

Datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară arată că vânzările de case și apartamente în primele nouă luni ale acestui an au scăzut cu 0,3% comparativ cu intervalul similar din 2024.

Analiza a fost realizată pe baza unui apartament de 50 de metri pătrați, evaluat la 100.000 de euro, cu o dobândă fixă de 5,55%, medie pentru creditele ipotecare din București în octombrie 2025. Studiul a presupus un credit pe 25 de ani, cu avans de 15% și dobândă fixă în primii cinci ani, fără a include costuri suplimentare precum comisioane, taxe notariale sau asigurări. Pentru calculul dobânzii au fost luate în considerare creditele cu dobândă fixă de la primele trei bănci din fiecare țară analizată.

Ipotecare.ro, broker exclusiv online de credite, utilizează algoritmi avansați pentru a oferi cele mai bune opțiuni de finanțare pentru fiecare client. Partenerul său în România, SVN Romania | Credit & Financial Solutions, este unul dintre principalii intermediari de credite ipotecare, cu un volum de 210 milioane de euro în primele nouă luni din 2025 și o rețea de 30 de birouri la nivel național.