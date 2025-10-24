Mii de locuințe din Mioveni, fără gaze naturale. Cum justifică Distrigaz Sud Rețele situația

Aproximativ 3.600 de consumatori din Mioveni au rămas fără gaze naturale după o supraodorizare accidentală la stația de reglare-măsurare Colibași. Distrigaz Sud Rețele a anunțat că alimentarea a fost oprită pentru 176 de scări de bloc, până la remedierea defecțiunilor de către firme autorizate ANRE.

Compania Distrigaz Sud Rețele a anunțat, vineri, că a fost nevoită să oprească alimentarea cu gaze naturale în mai multe zone din orașul Mioveni, județul Argeș, după ce echipele sale au constatat pierderi de gaze pe instalațiile de utilizare.

Conform comunicatului oficial, incidentul a fost provocat de o supraodorizare accidentală a gazului natural livrat în localitate, în urma unei disfuncționalități apărute la stația de reglare-măsurare Colibași, parte a sistemului național de transport gestionat de TRANSGAZ.

După verificările efectuate în teren, compania a constatat existența unor pierderi de gaze naturale pe instalațiile de utilizare din mai multe imobile. În consecință, s-a decis oprirea temporară a alimentării cu gaze pentru a preveni orice risc de explozie sau intoxicație.

„Ca urmare a deplasării în teren a echipelor Distrigaz Sud Rețele în vederea tratării solicitărilor venite din partea clienților, au fost situații în care s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalațiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării cu gaze naturale pentru punerea în siguranță a acestora”, se arată în comunicat.

La finalul acțiunii de verificare, 176 de scări de bloc au fost deconectate de la rețea. Conform datelor transmise de companie, sunt afectați aproximativ 3.600 de consumatori.

Zonele în care s-a întrerupt alimentarea includ bulevardul Dacia și străzile Înv. Alexandru Popescu, Ion Pilat, 1 Mai, Cătăneștilor, Petre Zugravu, doctor Carol Davila, 1 Decembrie, Liviu Rebreanu, Poștei, Stadionului, Logofăt S. Mihoveanu, Cărănești, Muntenia, Frații Golești, 7 Septembrie 1485, Livezilor, Mihai Eminescu, Dogarilor, Mușătescu, Grădinarilor, Dealul Viilor, Pieței, Mioriței, Soldat Constantin Moga, Hanul Roșu, Unirii, Poienii și Inginer Vasile Costescu.

Distrigaz Sud Rețele a explicat că responsabilitatea pentru instalațiile de utilizare revine proprietarilor de locuințe, nu companiei de distribuție.

„Distrigaz Sud Rețele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a defecțiunilor instalațiilor de utilizare. Potrivit legislației în vigoare, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele”, a transmis compania.

Pentru reluarea alimentării cu gaze, sunt necesare două etape esențiale:

Contractarea unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor și efectuarea reviziei tehnice. Transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de respectivul operator.

Numai după verificarea acestor documente și confirmarea că instalațiile sunt în siguranță, compania va putea relua alimentarea cu gaze naturale pentru scările de bloc afectate.

Potrivit explicațiilor oficiale, supraodorizarea accidentală s-a produs în momentul în care concentrația de etil mercaptan — substanța care conferă mirosul specific gazului — a depășit nivelul normal. Etil mercaptanul este adăugat în gazul natural tocmai pentru a permite detectarea rapidă a eventualelor scurgeri.

În cazul incidentului de la Mioveni, concentrația crescută a acestei substanțe a făcut ca mirosul să fie mult mai puternic, iar cele mai mici pierderi din instalații să devină sesizabile imediat.

Prefectura Argeș a explicat că această supradozare a determinat numeroase sesizări din partea locatarilor.

„Supradozarea a făcut să fie simțite și cele mai mici scurgeri, în peste 50 de blocuri”, a transmis instituția.

Incidentul a declanșat o mobilizare amplă a echipajelor de urgență. În cursul zilei de joi, zeci de echipe de pompieri și angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș au verificat imobilele din oraș după ce s-au primit numeroase apeluri la 112 privind mirosul puternic de gaz.

Din cele 33 de spații verificate, alimentarea cu gaze a fost sistată în 26 de clădiri, pentru a preveni posibile incidente. În total, aproximativ 275 de persoane au fost evacuate temporar din blocurile respective.

Autoritățile au dispus și evacuarea a circa 600 de elevi și angajați ai unui liceu din localitate, ca măsură de siguranță. După verificări, elevii s-au întors în clase, iar pericolul de explozie a fost eliminat.

Compania de distribuție a transmis că acțiunile de sistare și verificare au fost luate din motive de siguranță publică, nu ca urmare a unei defecțiuni în rețeaua proprie.

„Au fost situații în care s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalațiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării”, au precizat reprezentanții Distrigaz Sud Rețele.

În același timp, compania colaborează cu autoritățile locale și cu echipele de intervenție pentru a asigura reluarea serviciului în condiții optime. Furnizarea va fi repornită numai după verificarea completă a instalațiilor și confirmarea siguranței tehnice a fiecărui imobil afectat.