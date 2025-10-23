O conductă de gaze subterană a fost spartă în Băile Olănești. Peste 30 de persoane, evacuate

O conductă de gaze subterană a fost avariată în timpul unor lucrări de canalizare, joi în stațiunea Băile Olănești, determinând autoritățile să intervină de urgență. „În jurul orei 14.12, pompierii militari au fost înştiinţaţi prin apel la 112 de faptul că, în localitatea Băile Olăneşti, strada Cheia, în urma efectuării unor lucrări la o reţea de canalizare, o conductă de gaze subterană a fost spartă”, au transmis reprezentanții ISU Vâlcea.

Din cauza riscului ridicat, zona a fost izolată pe un perimetru de 800 de metri, iar 35 de persoane au fost evacuate preventiv. Furnizarea gazului a fost întreruptă.

Mai multe echipe de intervenție au fost mobilizate la locul incidentului, inclusiv echipajul CRBN - Chimic, Biologic, Radiologic, Nuclear, și au fost informate firmele de specialitate pentru remedierea avariei.

”Pentru protecţia cetăţenilor şi pentru ca intervenţia să se desfăşoare în condiţii de siguranţă, a fost balizată zona pe o rază de 800 m şi au fost evacuate 35 de persoane de la locuinţele din apropiere”, au precizat pompierii.

Conform informațiilor oficiale, alimentarea cu gaze în zonă este în acest moment sistată.

Un incendiu izbucnit pe bulevardul Pipera, în Voluntari, a mobilizat pe 19 octomrbie autoritățile de urgență după ce flăcările care au cuprins două autoturisme s-au extins rapid către o conductă de gaz, generând un risc major pentru zona înconjurătoare. Incidentul s-a produs în apropierea unui hotel cu cinci etaje, ceea ce a determinat intervenția imediată a echipelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

Din cauza pericolului de explozie, 40 de persoane aflate în hotel au fost evacuate preventiv. Reprezentanții ISU au transmis că incendiul care a afectat vehiculele a fost lichidat, dar intervenția continuă pentru asigurarea măsurilor de protecție, după ce conducta de gaz a fost fisurată.

Autoritățile au instituit un perimetru de siguranță și monitorizează zona pentru a preveni orice alt incident, având în vedere proximitatea clădirii și a rețelei de utilități.