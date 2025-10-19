Social Breaking news

Incendiu în Voluntari. O țeavă de gaze a fost fisurată

Incendiu în Voluntari. O țeavă de gaze a fost fisurată
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) București Ilfov a anunțat că zeci de persoane au fost evacuate duminică în Voluntari, județul Ilfov, după ce un incendiu izbucnit la două autoturisme s-a extins la o țeavă de gaz. Incendiul a avut loc pe bulevardul Pipera, în apropierea unui hotel cu parter și cinci etaje.

Zeci de persoane au fost evacuate după ce un incendiu s-a extins la o țeavă de gaz

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București Ilfov, flăcările de la cele două autoturisme s-au extins la o conductă de gaz, ceea ce a impus evacuarea imediată a 40 de persoane din hotelul aflat în apropiere. Reprezentanții ISU au precizat că incendiul la vehicule a fost stins, însă măsurile preventive continuă ca urmare a fisurării conductei de gaz.

„Incendiul la cele două autoturisme a fost stins. În acest moment asigurăm măsuri specifice de prevenire și protecție ca urmare a fisurării acestei conducte de gaze, ținând cont că este în apropierea unei construcții P+5 (hotel), de unde am evacuat 40 de persoane”, a declarat ISU București Ilfov.

A fost solicitată prezenta unei echipe de intervenție de la furnizorul de gaze

Patru autospeciale de stingere, două echipe SMURD și echipaje CBRN și de descarcerare intervin la fața locului pentru a controla incendiul izbucnit pe bulevardul Pipera, în Voluntari.

SMURD

SMURD. Sursa foto: dreamstime.com

Flăcările au cuprins două autoturisme parcate în apropierea unui hotel cu parter și cinci etaje, iar situația este în continuare monitorizată atent de autorități. Potrivit oficialilor ISU București Ilfov, incendiul s-a extins la o țeavă de gaze fisurată.

Traficul a fost blocat în zonă

Circulația pe bulevardul Pipera a fost blocată pe durata intervenției, pentru a permite echipelor de intervenție să acționeze în siguranță.

O echipă de la furnizorul de gaz a fost solicitată pentru a asigura securizarea conductei fisurate și prevenirea unui incident mai grav.

