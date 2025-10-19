Social Breaking news

Explozie la un bloc din Bistrița. Locuitorii imobilului s-au autoevacuat

Comentează știrea
Explozie la un bloc din Bistrița. Locuitorii imobilului s-au autoevacuatSMURD. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

ISU Bistriţa-Năsăud a anunţat că pompierii militari intervin în municipiul Bistriţa, la un imobil de locuinţe unde s-a produs o explozie la etajul al doilea al blocului, posibil cauzată de o acumulare de gaze naturale. Toate persoanele din imobil s-au autoevacuat.

Explozie la un bloc din municipiul Bistrița

Explozia a avut loc la un imobil de locuințe de pe strada Rodnei. Din primele informații, un bărbat de 77 de ani a fost rănit, iar locuitorii s-au autoevacuat în siguranță.

Proprietarul apartamentului, era singur acasă și a fost rănit în timpul deflagrației. Bătrânul a fost trasportat de urgență la spital. Deflagrația a afectat doar apartamentul în care s-a produs incidentul, deteriorând în special tâmplăria și o cameră a locuinței. Celelalte apartamente din bloc nu au suferit pagube.

La locul exploziei au fost mobilizate mai multe autospeciale

La locul deflagrației au fost mobilizate peste zece autospeciale ale pompierilor, echipaje de ambulanță, poliție și jandarmerie. Intervenția s-a desfășurat cu promptitudine, forțele de salvare ajungând la fața locului în aproximativ cinci minute de la primirea apelului de urgență.

Cât te costă să îți organizezi nunta în 2026. Prețurile au crescut inexplicabil de mult
Cât te costă să îți organizezi nunta în 2026. Prețurile au crescut inexplicabil de mult
Departamentul de Stat al SUA: Teroriștii Hamas pregăteșc un atac împotriva civililor din Gaza
Departamentul de Stat al SUA: Teroriștii Hamas pregăteșc un atac împotriva civililor din Gaza
Pompieri

Pompieri. Sursă foto: Facebook

În total, 16 persoane, printre care și un minor, au fost evacuate în siguranță, iar persoana aflată în apartamentul unde s-a produs explozia a fost preluată conștientă și stabilă de o ambulanță de terapie intensivă. Potrivit șefului ISU Bistrița-Năsăud, Cristian Bucur, explozia ar fi fost provocată de o posibilă acumulare de gaze naturale.

Alimentarea cu gaz a fost întreruptă temporar

Vecinii evacuați au putut reveni în apartamente abia după mai bine de o oră, timp în care pompierii s-au asigurat că nu mai există risc de explozie. Alimentarea cu gaz a blocului a fost suspendată, iar fiecare apartament urmează să fie verificat de o echipă a furnizorului de gaze pentru siguranța locatarilor.

Fiica bărbatului afectat de explozie a precizat că apartamentul era echipat cu detector de gaz, iar instalația fusese verificată recent de către operatorul specializat. Informația a fost confirmată și de un vecin, care a menționat că toate verificările erau la zi.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:29 - Cât te costă să îți organizezi nunta în 2026. Prețurile au crescut inexplicabil de mult
09:19 - Departamentul de Stat al SUA: Teroriștii Hamas pregăteșc un atac împotriva civililor din Gaza
09:11 - Cele mai economice autoturisme pe benzină, diesel sau hibride
08:59 - Rețeta de pâine prăjită franțuzească a celebrei Mary Berry: ușor de făcut, imposibil de refuzat
08:50 - Gigi Becali s-a enervat și a închis telefonul. Întrebarea care l-a deranjat pe finanțator, după ce FCSB a fost umilită
08:41 - Va pleca Bolojan după decizia CCR?

HAI România!

Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20

Proiecte speciale