Explozie la un bloc din Bistrița. Locuitorii imobilului s-au autoevacuat

ISU Bistriţa-Năsăud a anunţat că pompierii militari intervin în municipiul Bistriţa, la un imobil de locuinţe unde s-a produs o explozie la etajul al doilea al blocului, posibil cauzată de o acumulare de gaze naturale. Toate persoanele din imobil s-au autoevacuat.

Explozia a avut loc la un imobil de locuințe de pe strada Rodnei. Din primele informații, un bărbat de 77 de ani a fost rănit, iar locuitorii s-au autoevacuat în siguranță.

Proprietarul apartamentului, era singur acasă și a fost rănit în timpul deflagrației. Bătrânul a fost trasportat de urgență la spital. Deflagrația a afectat doar apartamentul în care s-a produs incidentul, deteriorând în special tâmplăria și o cameră a locuinței. Celelalte apartamente din bloc nu au suferit pagube.

La locul deflagrației au fost mobilizate peste zece autospeciale ale pompierilor, echipaje de ambulanță, poliție și jandarmerie. Intervenția s-a desfășurat cu promptitudine, forțele de salvare ajungând la fața locului în aproximativ cinci minute de la primirea apelului de urgență.

În total, 16 persoane, printre care și un minor, au fost evacuate în siguranță, iar persoana aflată în apartamentul unde s-a produs explozia a fost preluată conștientă și stabilă de o ambulanță de terapie intensivă. Potrivit șefului ISU Bistrița-Năsăud, Cristian Bucur, explozia ar fi fost provocată de o posibilă acumulare de gaze naturale.

Vecinii evacuați au putut reveni în apartamente abia după mai bine de o oră, timp în care pompierii s-au asigurat că nu mai există risc de explozie. Alimentarea cu gaz a blocului a fost suspendată, iar fiecare apartament urmează să fie verificat de o echipă a furnizorului de gaze pentru siguranța locatarilor.

Fiica bărbatului afectat de explozie a precizat că apartamentul era echipat cu detector de gaz, iar instalația fusese verificată recent de către operatorul specializat. Informația a fost confirmată și de un vecin, care a menționat că toate verificările erau la zi.