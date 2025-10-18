Cea mai mare catastrofă provocată de explozia gazelor. Un oraș distrus, sute de oameni au murit

O tragedie uriașă s-a petrecut pe 19 noiembrie 1984, în Mexic. O serie de explozii uriașe la o fabrică de stocare a gazului petrolier lichefiat (GPL) Pemex și incendiul masiv care a urmat au ucis între 500 și 600 de persoane și au provocat 7.000 cu arsuri grave.

Aproximativ o treime din rezerva de GPL a orașului Mexico City, 11.000 de metri cubi, a ars în incendiul provocat de deflagrații, care, potrivit autorităților, au fost cauzate de o conductă de gaz care s-a rupt din cauza presiunii excesive.

Catastrofă a început într-un mare centru de depozitare și distribuție a GPL din San Juan Ixhuatepec, la 20 de kilometri nord de Mexico City. Instalațiile, deținute de compania petrolieră de stat Pemex, erau formate din șase rezervoare sferice de stocare (patru cu un volum de 1600 m și două cu un volum de 2400 m2) și 48 de rezervoare cilindrice orizontale de diferite dimensiuni. La momentul dezastrului, rezervoarele de stocare conțineau 11 000 m2 de amestec de propan și butan.

În San Juan Ixhuatepec locuiau 40 000 de oameni, iar alți 60 000 trăiau în zona dealurilor din jurul satului. Majoritatea erau țărani săraci care aveau case cu un etaj, construite din stâlpi de beton umpluți cu cărămizi și acoperișuri din tablă.

Dezastrul a început cu o scurgere inițială de GPL dintr-unul dintre rezervoarele de stocare a GPL, care a format un nor mare de vapori și a găsit o sursă de aprindere în groapa de ardere a fabricii.

Această scânteie a generat o serie de explozii masive în rezervoarele de GPL din jur. Care au generat bile uriașe de foc și unde de șoc care au distrus casele și structurile din apropiere. Unele estimări sugerează că bilele de foc au atins o înălțime de 300 de metri. Căldura generată a provocat o explozie BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) la rezervoarele din apropiere, care au provocat distrugerea și explozia acestora. A fost o reacție în lanț și, în decurs de câteva ore, mai multe rezervoare au explodat în acest fel.

Peste localitatea mexicană au căzut „proiectile” care au distrus totul în cale. Tragedia s-a produs din cauza unei combinații de defecțiuni tehnice, măsuri de siguranță inadecvate și planificare urbană periculoasă.

Scurgerile inițiale de GPL au fost probabil cauzate de o defecțiune a sistemului de conducte, a supapei sau a structurii rezervorului, care a permis scurgerea unei cantități mari de GPL, formând norul de vapori. Cauza exactă nu este cunoscută, dar e probabil să fie legată de infrastructura învechită, întreținerea insuficientă sau defecțiuni mecanice.

Instalația nu dispunea de mecanisme de siguranță adecvate pentru detectarea scurgerilor de gaz sau pentru stingerea incendiului inițial, ceea ce a permis propagarea scurgerii de gaz. Echipamentele disponibile, cum ar fi sistemele eficiente de răcire pentru reducerea temperaturii rezervoarelor în timpul incendiului, în scopul prevenirii exploziei, erau limitate.

Guvernul mexican a lansat o operațiune de ajutorare de amploare, trimițând mii de echipaje de intervenție și soldați la fața locului. Flăcările au fost stinse în cele din urmă după 18 ore, dar pagubele erau deja irecuperabile. Sute de oameni au murit, iar mii au rămas fără adăpost, viețile lor fiind distruse într-o clipă, conform latinamericanpost.com.

Acest dezastru a determinat autoritățile să conștientizeze importanța amplasării instalațiilor industriale, care manipulează materiale periculoase, la mare distanță de zonele populate, pentru a reduce numărul potențial de victime în cazul unui accident.