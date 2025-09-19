Prețul carburanților pentru weekend: Cele mai mici tarife la GPL auto

Prețul carburanților în stațiile de alimentare din România pentru weekend sunt, în general, la niveluri apropiate de cele din săptămâna care a trecut. Potrivit informațiilor furnizate de platforma de monitorizarepeco-online.ro, valorile afișate pentru benzina standard, motorină și GPL auto păstrează aceleați prețuri în câteva rețelele de distribuție.

Rețeaua de benzinării Socar oferă cele mai scăzute prețuri la benzina 95 în mai multe orașe din România. Cea mai ieftină variantă se regăsește în Onești, județul Bacău, unde litrul de benzină standard costă 7,43 lei.

În Sânnicolau Mare, județul Timiș, același tip de carburant este comercializat cu 7,48 lei pe litru, urmat de stația SOCAR din Târgoviște, unde prețul ajunge la 7,49 lei.

În alte orașe precum Timișoara (Calea Aradului) și Iași (zona Bahlui), benzina standard este afișată la un preț de 7,51 lei/litru. Aceeași valoare este întâlnită și în stațiile SOCAR din Motru și Târgu Cărbunești, județul Gorj, dar și în Brăila.

În zona Moldovei, la Darabani, consumatorii pot achiziționa benzina 95 cu 7,53 lei/litru, preț identic cu cel practicat într-una dintre stațiile din Timișoara (Divizia 9 Cavalerie). Prețul crește ușor până la 7,54 lei în orașele Salonta (județul Bihor) și Târgu Jiu (strada Victoriei).

Conform datelor colectate din rețeaua de stații, motorina standard are prețuri ușor mai ridicate, variind între 7,68 și 7,74 lei/litru, în funcție de locație. Cea mai mică valoare pentru acest tip de carburant este consemnată tot la Onești, la 7,68 lei/litru.

În Brăila, un litru de motorină NANO este disponibil la prețul de 7,70 lei. La același nivel aproape se situează stațiile din Darabani, Motru și Târgu Cărbunești, unde prețul afișat este de 7,71 lei/litru.

Ușor mai ridicat, dar în continuare competitiv, este costul motorinei în orașe precum Constanța, Iași, Sânnicolau Mare și Târgoviște, unde șoferii pot alimenta cu 7,73 lei pentru un litru.

La Sibiu, prețul ajunge la 7,74 lei/litru, menținându-se sub media națională a prețurilor practicate de alți distribuitori de carburant.

Cel mai redus tarif la GPL, de 3,59 lei/litru, este disponibil în stațiile din Focșani (județul Vrancea) și Slobozia. Acesta reprezintă, în prezent, minimul național în rețeaua analizată.

În mai multe locații din rețeaua Socar, prețul pentru un litru de GPL a ajuns la 3,64 lei, un prag vizibil în stații din diferite regiuni ale țării. Printre orașele unde a fost înregistrat acest tarif se numără Sibiu (în zona Aeroportului), Botoșani (stațiile de pe străzile Independenței și Eminescu), Vatra Dornei (stația Roșu), Cluj-Napoca (pe strada Traian Vuia), Suceava și Oradea (zona Clujului).

Comparativ cu aceste valori, stația Rompetrol din Bacău, situată pe strada Republicii, afișează un preț de 3,67 lei/litru pentru același tip de carburant.