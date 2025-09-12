Ucraina, atac masiv cu drone asupra Rusiei. A fost vizată și centrala nucleară Smolensk

Ministerul rus al Apărării a anunţat, vineri, că 221 de drone ucrainene au fost interceptate şi distruse peste noapte. Printre obiectivele vizate s-au aflat portul Primorsk, unde o navă şi o staţie de pompare au fost incendiate, precum şi centrala nucleară Smolensk. „Nu există nicio îndoială că situaţia de securitate este dificilă”, a declarat ministrul rus al Apărării, Troels Lund Poulsen, potrivit Reuters.

Incendiul navei de la staţia de pompare din Primorsk, a fost confirmat de guvernatorul Aleksandr Drozdenko. „Flăcările au fost stinse, iar pericolul unei scurgeri de produse petroliere a fost exclus”, a anunțat acesta pe Telegram.

Guvernatorul a mai adăugat că peste 30 de drone au fost neutralizate în regiune. În comentariile la postarea sa, localnicii şi-au exprimat teama. „Cât va mai dura asta? Nu am dormit toată noaptea… Copilul nu reuşeşte să adoarmă, apoi bang, bang — e îngrozitor. Îmi doresc ca totul să se termine curând”, a scris o utilizatoare pe nume Saşulia.

Primorsk, aflat lângă Sankt Petersburg, este unul dintre cele mai mari terminale pentru exportul de petrol al Rusiei. În urma atacului, aeroportul Pulkovo din metropola rusă şi-a suspendat operaţiunile timp de câteva ore, a anunţat agenţia de transport aerian Rosaviaţia.

În paralel, compania de energie nucleară Rosatom a confirmat că o dronă ucraineană a vizat infrastructura centralei nucleare Smolensk. Potrivit instituţiei, aparatul a fost interceptat, însă a explodat la cădere.

„La 12 septembrie 2025, la ora 03:52, un vehicul aerian fără pilot al Forţelor Armate ale Ucrainei a fost neutralizat pe teritoriul centralei Smolensk, lângă Unitatea 3. La impact, explozia a spart ferestre ale unor spaţii auxiliare, inclusiv sala cazanelor de pornire şi staţia de răcire. Nu au existat victime sau pagube, iar nivelul de radiaţii a rămas normal”, a transmis Rosatom.

Agenţia RIA a relatat că drona a fost doborâtă, în timp ce Interfax a precizat că nu s-au înregistrat pierderi. Informaţiile au fost confirmate şi de TASS, care a indicat daune minore la infrastructura clădirilor anexe.

Guvernatorul Vasily Anokhin a declarat că apărarea aeriană a regiunii a respins valul de atacuri. Locuitorii au relatat explozii în oraş, iar pe reţele sociale au circulat imagini cu incendii la o instalaţie Lukoil din apropiere.

Oh no, good drones struck #ruZZia’s biggest oil port “Primorsk” in #Leningrad region — how terribly inconvenient for them 😈 pic.twitter.com/gV6Ekm0Ec9 — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) September 12, 2025

Ministerul rus al Apărării a detaliat că nouă drone au fost interceptate în regiunea Moscovei şi alte 28 în zona Sankt Petersburgului. În total, 221 de aparate au fost distruse, a precizat instituţia pe Telegram.

Atacul are loc cu puţin timp înaintea exerciţiilor militare comune Zapad, desfăşurate de Rusia şi Belarus. Evenimentul militar, organizat lângă Minsk, marchează prima ediţie după invazia Ucrainei din februarie 2022. În 2021, la manevrele similare participaseră circa 200.000 de soldaţi ruşi.

Oficialii ruşi leagă aceste atacuri de intensificarea operaţiunilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere, ţintă recurentă în ultimele săptămâni. Kievul nu a comentat imediat informaţiile.

În Moscova, un litru de benzină 95 a ajuns la 0,77 dolari, echivalentul unei creşteri de aproape 7% de la începutul anului.

În Extremul Orient şi în Crimeea anexată în 2014, şoferii au raportat cozi lungi la benzinării şi perioade de penurie.

Ca reacţie, autorităţile de la Moscova au decis, din august 2025, restricţii extinse la exportul de benzină, aplicabile atât producătorilor principali, cât şi intermediarilor. Măsura va rămâne valabilă cel puţin până la finalul lunii septembrie, cu scopul de a tempera creşterea preţurilor interne şi de a proteja aprovizionarea locală.