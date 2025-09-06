International Ucraina și Danemarca lansează prima linie de producție comună de drone, anunță Zelenski







Ucraina lansează prima linie comună de fabricație a dronelor în Danemarca, marcând un pas semnificativ în cooperarea tehnologică și militară dintre cele două state. Informația a fost transmisă de președintele Volodimir Zelenski la o conferință de presă susținute alături de președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Această inițiativă este parte a unui plan mai amplu al Kievului de a consolida capacitățile de producție în domeniul apărării prin parteneriate internaționale. Potrivit liderului ucrainean, autoritățile de la Kiev intenționează să lanseze proiecte similare și în alte țări europene.

Lansarea liniei de producție în Danemarca are loc la două luni după semnarea, pe 4 iulie, a unui acord bilateral de apărare între cele două state. Documentul prevede, printre altele, posibilitatea ca firmele ucrainene din industria de apărare să-și desfășoare activitatea pe teritoriul danez, prin deschiderea de unități de producție locale.

Volodimir Zelenski a declarat că astfel de parteneriate sunt importante pentru a oferi garanții de securitate Ucrainei și pentru a face presiuni asupra președintelui rus Vladimir Putin să vină la masa negocierilor.

„Trebuie să facem presiuni asupra partenerilor noștri, astfel încât Putin să dorească să pună capăt războiului", a mai declarat președintele ucrainean.

Un exemplu notabil al acestui demers este colaborarea cu Danemarca, care s-a evidențiat ca un partener foarte important. În anul 2024, Danemarca a devenit prima țară care a oferit sprijin financiar direct pentru fabricarea de armament de către companii ucrainene, inaugurând astfel ceea ce autoritățile de la Kiev numesc „modelul danez”.

Ucraina a încheiat un acord de colaborare cu Regatul Unit pentru producția comună de drone, extinzând astfel parteneriatele internaționale în domeniul tehnologiei de apărare. În același context, oficiali francezi și-au exprimat, de asemenea, deschiderea față „de a coopera cu producătorii ucraineni de drone” , transmite kyivindependent.com.