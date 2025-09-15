Prețul carburanților, 15 septembrie: Cel mai mic preț la benzina standard

Prețul carburanților în stațiile de alimentare din România s-au menținut, în general, la niveluri apropiate de cele din ziua anterioară. Potrivit informațiilor furnizate de platforma de monitorizarepeco-online.ro, valorile afișate pentru benzina standard și motorină nu au suferit modificări semnificative în rețelele principale de distribuție.

Prețurile variază ușor în funcție de oraș și de amplasarea stațiilor. Cel mai mic preț la benzina standard s-a înregistrat la stația Socar din Onești: 7,39 lei pe litru.

La Sânnicolau Mare, carburantul este comercializat cu 7,44 lei/litru, în timp ce în Târgoviște prețul urcă la 7,45 lei/litru. La Iași și Timișoara (stația de pe Calea Aradului), benzina standard costă 7,47 lei/litru.

În alte localități, precum Motru, Brăila și Târgu Cărbunești, prețul ajunge la 7,48 lei/litru. Situația este similară și în Piatra-Neamț (stația Gara Veche), Bacău și Timișoara (Divizia 9 Cavalerie), unde litru este vândut cu 7,49 lei.

Aceste valori reflectă doar ofertele din rețeaua Socar și pot suferi modificări în funcție de dinamica pieței și a cotațiilor internaționale. Compararea periodică a tarifelor la carburanți rămâne o practică utilă pentru șoferii care doresc să își optimizeze cheltuielile cu alimentarea.

Stațiile Socar continuă să ofere cele mai mici tarife la motorina standard în România, cu un preț minim de 7,64 lei/litru. Acesta este disponibil la stația din Onești, județul Bacău, unde motorina are cel mai avantajos preț din țară.

Pe locul al doilea se situează stația din Brăila (zona Dig), unde motorina standard se vinde cu 7,66 lei/litru. Iar prețul de 7,67 lei/litru, este anunțat în mai multe orașe: Motru și Târgu Cărbunești din județul Gorj, precum și în Darabani (Botoșani).

Alte stații din localități precum Nădlac, Botoșani (strada Eminescu și Independenței), Iași (zona Bahlui), Sânnicolau Mare (Timiș), Târgoviște și Constanța (bulevardul Brătianu), afișează același preț pentru motorina standard: 7,69 lei/litru.

Pe 15 septembrie 2025, mai multe stații de alimentare din țară afișează pentru GPL tarife ușor în scădere la nivel național. Potrivit datelor actualizate, cea mai mică valoare înregistrată pentru un litru de GPL este de 3,57 lei, în stația OMV 52 din Craiova.

Prețuri apropiate de acest minim sunt întâlnite și în rețeaua Socar, care oferă GPL auto la 3,59 lei/litru în punctele sale din Focșani (județul Vrancea) și Slobozia. Aceeași valoare este practicată și de stația Rompetrol din Mogoșoaia (Ilfov), dar și în punctele Rompetrol din Voluntari și Buftea.

În București, cel mai accesibil tarif pentru GPL este de 3,62 lei/litru, disponibil în mai multe locații Rompetrol – printre care Zetarilor, IBBCO și stația din Bragadiru (șos. Alexandriei). Alte prețuri similare se înregistrează și în stațiile Rompetrol din Galați, Buzău și Urziceni.