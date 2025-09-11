Social Prețul carburanților, 11 septembrie: modificări minore la benzină și motorină







Prețul carburanților în stațiile de alimentare din România au înregistrat variații nesemnificative comparativ cu ziua precedentă. Conform datelor disponibile pe platforma de specialitate peco-online.ro, tarifele pentru benzina standard și motorină au rămas, în mare parte, stabile la rețelele principale de distribuție.

Cele mai mici tarife pentru benzina standard la nivel național sunt înregistrate în stațiile Lukoil, potrivit datelor disponibile în rețea.

Cea mai scăzută valoare a fost de 7,43 lei/litru, afișată în stațiile Lukoil din Onești și Sânnicolau Mare. Restul stațiilor Lukoil monitorizate în marile orașe ale țării au avut un preț ușor mai ridicat, de 7,44 lei/litru.

Printre orașele cu acest preț se numără mai multe puncte din București (Chitila, Poligrafiei, Coralilor), dar și stații din Ploiești (Ploiești 1, 2 și 3), Târgoviște (Târgoviște 1 și 2), Reșița, precum și Chitila.

Stația Lukoil din Onești oferă cel mai redus tarif pentru motorina standard la nivel național, prețul afișat fiind de 7,65 lei pe litru. În ceea ce privește restul rețelelor, cele mai multe stații cu prețuri apropiate de acest minim se regăsesc în județul Constanța.

Mai exact, nouă puncte de alimentare Lukoil din municipiu vând motorina standard cu 7,67 lei pe litru. Acest preț este aproape identic și în stația Lukoil din Slobozia, unde carburantul standard este comercializat cu 7,68 lei/l.

Pe lângă Lukoil, și compania Socar are o prezență notabilă în topul celor mai mici prețuri. La stația din Darabani, motorina standard este disponibilă tot la 7,67 lei/litru.

Cea mai avantajoasă ofertă la gaz petrolier lichefiat (GPL) pentru autoturisme este disponibilă la stația Lukoil de pe Șoseaua Biruintei, în Pantelimon, unde litrul se vinde cu 3,27 lei – cel mai mic tarif înregistrat la nivel național în această dată.

În Râmnicu Sărat, aceeași companie comercializează GPL-ul auto la 3,54 lei pe litru, în timp ce în municipiul Buzău, toate cele trei puncte de alimentare Lukoil practică un preț uniform de 3,57 lei/litru.

Brașovul înregistrează valori ușor mai mari: stațiile Lukoil din orașul reședință de județ, precum și cea din Săcele, afișează un preț de 3,58 lei/litru. Același nivel tarifar se regăsește și în alte orașe, precum Tecuci, Giurgiu sau Galați, unde mai multe stații Lukoil mențin prețul GPL-ului la același nivel.