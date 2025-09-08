Social Prețul carburanților, 8 septembrie: Cele mai mici tarife la benzina standard din țară







Prețul carburanților afișat în stațiile de alimentare continuă să varieze în diferite regiuni ale României, conform datelor furnizate de platforma de monitorizare peco-online.ro. La nivel național, o rețeaua de benzinării se află printre cele mai accesibile opțiuni pentru șoferi, cu prețuri care încep de la 7,35 lei pe litru pentru benzina standard.

Printre stațiile cu cele mai mici prețuri se află stațiile Socar din Onești, unde benzina 95 este vândută la prețul de 7,35 lei pe litru. În Nădlac, prețul ajunge la 7,39 lei, în timp ce în Sânnicolau Mare acesta este de 7,40 lei.

În orașe mari, precum Timișoara și Iași, prețurile sunt ușor mai ridicate, fiind de 7,43 lei pe litru. În alte locații, cum ar fi Târgu Cărbunești și Motru, prețul este de 7,44 lei pe litru, ceea ce se aliniază la nivelurile observate și în alte regiuni din sudul și estul țării.

De asemenea, în Brăila, Darabani și Brașov, prețurile la benzina 95 se situează în jurul valorii de 7,44 lei și 7,46 lei pe litru, în funcție de stația de alimentare aleasă.

Astfel, Socar continuă să rămână una dintre cele mai competitive rețele de benzinării în ceea ce privește prețurile carburantului, oferind opțiuni accesibile pentru șoferii din întreaga țară.

Prețurile motorinei standard în România au continuat să fluctueze, iar stațiile de carburant Socar au afișat cele mai mici tarife pentru motorina de tip "Nano Diesel" în diferite locații din țară.

Cel mai redus preț al motorinei standard este înregistrat la stația din Onești, unde un litru de motorină costă 7.54 lei. În Nădlac, prețul este de 7.59 lei, iar ăn stațiile din oraș aceeași companie a afișat prețul de 7.60 lei pe litru.

La Brăila, pe strada Dig, un alt punct de alimentare Socar oferă prețul de 7.62 lei pentru motorina, iar în Motru, județul Gorj, prețul ajunge la 7.63 lei. Un preț similară este și la stația Socar din Târgu Cărbunești, Gorj: 7.63 lei.

În alte orașe mari din țară, prețurile motorinei sunt puțin mai mari. La Iași, ajunge la 7.65 lei, aceeași valoare fiind întâlnită și în localitățile Sânnicolau Mare, Târgoviște, Constanța și Darabani. În Brașov, la stația de pe strada Hărmanului, prețul este de 7.66 lei pentru motorina de tip "Nano Diesel".

Cele mai mici prețuri pentru GPL auto sunt înregistrate în două localități din județul Vrancea, la stațiile Socar din Focșani și Slobozia, unde prețul este de 3,59 lei per litru. Această valoare reprezintă cel mai redus tarif din întreaga rețea de distribuție a GPL-ului în România, fiind la nivelul unui preț standard.

În alte regiuni ale țării, prețurile pentru GPL auto sunt ușor mai mari, dar încă se mențin în intervale accesibile. În orașele Cluj-Napoca, Suceava, Oradea și Sibiu, se vinde cu 3,64 lei pe litru.

În Botoșani și Vatra Dornei, alte stații Socar, precum cele de pe strada Eminescu și din apropierea zonei Roșu, au stabilit același preț de 3,64 lei pe litru pentru GPL auto.