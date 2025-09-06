Social Prețul carburanților, 6 septembrie. Noile tarife afișate în stațiile de alimentare din țară







Prețul carburanților afișat în stațiile de alimentare din România s-au menținut aproximativ la fel față de ziua precedentă, conform datelor furnizate de platforma de monitorizarepeco-online.ro. Nu au fost înregistrate variații semnificative în rețelele de distribuție, atât pentru benzina standard, cât și pentru motorină sau GPL auto.

Rețeaua de benzinării Socar afișează cele mai mici prețuri la benzina standard în mai multe orașe din țară, cu valori care variază între 7,35 lei și 7,46 lei pe litru. Cea mai avantajoasă ofertă este disponibilă în municipiul Onești, județul Bacău, unde litrul de benzină costă 7,35 lei.

În vestul țării, în stațiile SOCAR din Nădlac și Sânnicolau Mare, prețurile se situează la 7,39 lei, respectiv 7,40 lei/litru. În sud, la Târgoviște, benzina standard este vândută cu 7,41 lei/litru, în timp ce în Timișoara, la două dintre punctele de alimentare Socar, prețurile ajung la 7,43 lei și 7,45 lei/litru.

În Moldova, la Iași și Darabani, costul pentru un litru de benzină este de 7,43 lei, respectiv 7,45 lei. În județul Gorj, șoferii pot alimenta cu 7,44 lei/litru în localitățile Târgu Cărbunești și Motru. Aceeași valoare este valabilă și în stația Socar din Brăila.

La Salonta, în județul Bihor, prețul este ușor mai ridicat față de celelalte locații enumerate, ajungând la 7,46 lei/litru.

Prețul motorinei standard variază considerabil în funcție de regiune, însă, la nivel național, cea mai ieftină ofertă înregistrată astăzi, 6 septembrie 2025, este de 7,54 lei pe litru. Această valoare a fost observată la stația Socar din municipiul Onești.

Tot în Onești, la aceeași companie petrolieră, motorina este disponibilă la un tarif ușor mai ridicat, de 7,60 lei/litru. În alte localități din țară, același tip de carburant se situează într-un interval de prețuri care pornește de la 7,59 lei și ajunge până la 7,66 lei pe litru.

De exemplu, la Nădlac, în județul Arad, costă 7,59 lei/litru, în timp ce în Brăila se comercializează cu 7,62 lei/litru. Alte orașe în care prețurile rămân în apropierea acestor valori sunt Târgu Cărbunești și Motru (7,63 lei/litru), dar și Târgoviște, Constanța, Darabani, Iași, Sânnicolau Mare și Sibiu, unde tarifele variază între 7,65 și 7,66 lei/litru.

Prețul minim al GPL-ului auto în România este de 3,59 lei pe litru, potrivit datelor disponibile din mai multe stații de alimentare din țară. Cea mai avantajoasă ofertă a fost identificată în rețeaua Socar, în două localități: Focșani (județul Vrancea) și Slobozia.

În clasamentul celor mai mici prețuri, urmează stația Rompetrol din Buzău, situată pe strada Industriilor, unde GPL-ul este comercializat la 3,62 lei/litru.

Mai multe benzinării SOCAR oferă același tarif de 3,64 lei/litru, printre acestea numărându-se cele din Sibiu (zona Aeroport), Botoșani (Independenței și Eminescu), Vatra Dornei, Cluj-Napoca (Traian Vuia), Suceava și Oradea (strada Clujului).