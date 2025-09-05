Social Prețul carburanților, 5 septembrie. Unde găsiți cele mai mici tarife la benzină, motorină și GPL







Prețul carburanților anunțat în stațiile de alimentare din România s-au menținut la un nivel similar cu cel din ziua precedentă, conform datelor furnizate de platforma de monitorizare peco-online.ro. Nu au fost înregistrate variații semnificative în rețelele de distribuție, atât pentru benzina standard, cât și pentru motorină sau GPL auto.

Cel mai scăzut preț pentru benzina standard (95) în România a fost înregistrat la stația Socar din Onești, unde un litru costă 7,35 lei. Acesta este, potrivit datelor disponibile, cel mai avantajos tarif la nivel național pentru această categorie de carburant.

Tot în rețeaua Socar, dar în vestul țării, la Nădlac, prețul unui litru de benzină 95 este de 7,39 lei. Diferențele minime de preț se mențin și în alte locații, mai ales în stațiile Lukoil, unde tariful pentru sortimentul Euroluk COR 95 este, în majoritatea cazurilor, de 7,40 sau 7,41 lei.

Același nivel de tarifare este întâlnit și în stațiile Lukoil din București (zonele Poligrafiei și Coralilor), Târgoviște (ambele puncte de alimentare), precum și în două dintre stațiile din Ploiești. În Reșița, motorina comercializată în rețeaua Lukoil se situează la un preț similar, de 7,41 lei/litru.

Pe data de 5 septembrie 2025, cea mai redusă valoare la litrul de motorină standard a fost înregistrată la stația Socar din Onești, unde carburantul diesel este comercializat la 7,54 lei/litru.

În topul celor mai accesibile prețuri se regăsesc și alte stații Socar și Lukoil din diverse orașe. La stația Socar din Nădlac, motorina costă 7,59 lei/litru, în timp ce la aceeași companie, în Onești, același tip de carburant este disponibil la 7,60 lei/litru.

Lukoil propune, la rândul său, un preț competitiv de 7,61 lei/litru pentru Euro L Diesel la stația din Onești. În Brăila, stația Socar de pe dig oferă motorina la 7,62 lei/litru.

Un număr considerabil de stații Lukoil din Constanța afișează un preț unitar de 7,63 lei/litru pentru Euro L Diesel, această valoare regăsindu-se la punctele de alimentare numerotate 2, 5, 6, 7, 8 și 9. De asemenea, stația Socar din Motru (județul Gorj) vinde tot la 7,63 lei/litru.

Mai multe stații Lukoil din România practică în prezent cele mai mici prețuri la gazul petrolier lichefiat (GPL) pentru autoturisme, potrivit datelor actualizate pentru 5 septembrie 2025. Cel mai redus tarif, de 3,27 lei pe litru, este disponibil la stația Lukoil de pe Șoseaua Biruinței, în zona Pantelimon.

La nivel național, prețurile GPL oferite de Lukoil variază între 3,27 lei și 3,58 lei/litru, menținând compania în topul celor mai competitive oferte din domeniu.