International Rusia, lăsată de Ucraina fără infrastructura petrolieră: cozi la benzinării







Infrastructura petrolieră rusă a fost ținta unui val de atacuri ucrainene, provocând scăderi masive ale capacității de rafinare și generând penurii pe piața internă, potrivit Politico.

În ultimele săptămâni, dronele ucrainene au vizat principalele rafinării și conducte din sudul Rusiei, afectând producția de benzină și motorină și declanșând cozi la benzinării în orașele provinciale.

Oficialii europeni și americani consideră că presiunea economică combinată cu sancțiuni și atacuri directe poate fi cheia pentru a-l determina pe Vladimir Putin să negocieze, în timp ce Moscova se străduiește să repare infrastructura petrolieră rusă afectată și să mențină aprovizionarea internă.

În ultimele luni, Ucraina a dus o campanie coordonată de atacuri asupra infrastructurii petroliere ruse, vizând rafinăriile și conductele critice care alimentează economia Kremlinului.

Rafinăriile de la Krasnodar și Syzran, cu o capacitate combinată de aproximativ 11 milioane de tone de benzină pe an, au fost printre cele mai afectate.

Estimările indică faptul că între 15% și 20% din producția de combustibil a Rusiei a fost pusă offline, ceea ce a determinat guvernul rus să impună o interdicție temporară la exportul de benzină.

Impactul asupra infrastructurii petrolifere ruse este greu de evaluat în totalitate, dar cifrele disponibile sugerează că aproximativ 700.000 – 750.000 de barili pe zi au fost afectați, reprezentând circa 10% din producția totală.

Rafinării precum cele ale Rosneft din Ryazan și Lukoil din Volgograd au fost vizate, iar capacitatea de producție globală de petrol a Rusiei a scăzut la aproximativ 5,1 milioane de barili pe zi, sub media sezonieră de 5,6 milioane.

Pe lângă pierderile directe de capacitate, atacurile au forțat unele rafinării să amâne lucrările de întreținere, complicând și mai mult eforturile de a satisface cererea internă.

Analistul ucrainean Illia Neskhodovskyi a explicat că penuria de combustibil s-a resimțit deja în regiuni precum Karelia, Khabarovsk și Primorsky Krai, cu prețuri reale cu 20-25% mai mari decât statisticile oficiale.

Oficialii europeni privesc atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere ruse ca pe o modalitate eficientă de a aplica presiune asupra Kremlinului. Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarína Mathernová, a declarat că vizarea directă a infrastructurii energetice ruse a dus la reacții vizibile în rândul cetățenilor ruși, demonstrând că presiunea economică funcționează.

Unii oficiali occidentali consideră că o combinație de sancțiuni și atacuri strategice poate fi cea mai eficientă cale de a forța Rusia la masa negocierilor.

În timp ce sancțiunile financiare și comerciale limitează fluxul de capital și tehnologii critice, atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse afectează direct veniturile din exporturile de petrol și capacitatea Moscovei de a susține efortul militar.

Recent, SUA și UE au analizat strategii similare, inclusiv tarife și restricții asupra partenerilor comerciali ai Rusiei, pentru a amplifica impactul economic.

Se discută replicarea strategiei americane asupra Indiei, unde importurile de petrol rusesc au fost vizate indirect prin tarife și presiuni diplomatice.

Impactul asupra populației ruse este semnificativ. Cozile la benzinării în orașele mici și provinciale au devenit tot mai frecvente, iar prețurile combustibilului au înregistrat creșteri de până la 25% față de cifrele oficiale.

În plus, lipsa de combustibil afectează transporturile comerciale și distribuția bunurilor, generând efecte economice indirecte pentru întreaga societate.

Experții subliniază că efectul psihologic asupra populației este la fel de important. „Cetățenii ruși simt impactul direct al războiului prin lipsa benzinei și creșterea prețurilor”, a declarat Illia Neskhodovskyi.

„Această presiune poate constrânge Kremlinul să reacționeze politic, mai ales dacă atacurile persistă în următoarele luni.”

În plus, restricțiile la export și imposibilitatea de a obține valută străină din vânzarea combustibilului afectează capacitatea guvernului rus de a finanța proiecte interne și efortul militar.

Aceste efecte combinate fac ca atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse să fie o strategie economică eficientă, nu doar militară.

Atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse fac parte dintr-o strategie mai amplă a Ucrainei, care combină războiul convențional cu operațiuni tactice la nivel strategic. Șeful serviciului de informații ucrainean,

Kyrylo Budanov, a adaptat manuale istorice de operațiuni speciale pentru a lovi capacitatea Rusiei de a susține conflictul, atacând infrastructura critică care alimentează frontul militar.

Folosind drone și atacuri de precizie, Ucraina urmărește să reducă fluxul de resurse și valută necesare pentru război, un tip de „sancțiune activă” asupra Kremlinului.

Potrivit experților, această strategie permite Kievului să compenseze inferioritatea numerică pe frontul de luptă, influențând simultan economia adversarului.

Ucraina a vizat inclusiv conducte majore, cum ar fi Druzhba, care transportă petrol spre Ungaria și Slovacia, afectând direct aprovizionarea partenerilor prietenoși Kremlinului.

Această strategie dublă – militară și economică – amplifică presiunea asupra Rusiei fără a escalada frontul convențional în mod direct.

Rusia a reacționat la atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse prin extinderea interdicțiilor la exportul de combustibil, achiziții din Belarus și presiuni interne asupra rafinăriilor pentru a accelera lucrările de întreținere.

Vladimir Putin a amenințat că va răspunde prin lovituri asupra infrastructurii civile ucrainene, însă efectele asupra propriilor resurse sunt deja vizibile.

Criza din rafinării afectează bugetul de stat, deoarece veniturile din taxe și exporturi se reduc semnificativ.

Analiștii avertizează că dacă atacurile continuă, ceea ce a fost un „incident temporar” se poate transforma într-o problemă majoră de buget și aprovizionare, care ar putea avea consecințe politice serioase pentru Kremlin.

Experții estimează că Rusia nu este încă în pragul colapsului, dar menținerea atacurilor asupra infrastructurii petroliere ruse timp de 12-18 luni ar putea declanșa crize severe.

În scenariul cel mai probabil, efectele combinate ale sancțiunilor și atacurilor strategice vor slăbi considerabil veniturile Kremlinului și vor forța, eventual, negocieri politice.

Tina Dolbaia, de la Center for Strategic and International Studies, subliniază că aceste atacuri nu doar că pun presiune pe bugetul Rusiei, dar pot influența și piața globală a petrolului.

Reducerea capacității de rafinare în Rusia ar putea crea presiuni în sus asupra prețurilor globale, afectând economiile dependente de importurile energetice și generând turbulențe pe piețele internaționale.

În același timp, guvernele occidentale își consolidează poziția diplomatică și economică, pregătind noi sancțiuni și strategii pentru a limita capacitatea Rusiei de a-și finanța războiul și a-și menține influența geopolitică.