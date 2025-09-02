International Atac cu drone în Ucraina. O persoană și-a pierdut viața în Bila Tserkva







Un nou atac cu drone asupra Ucraina a provocat incendii și victime în orașul Bila Tserkva, din regiunea Kiev, conform autorităților locale. Potrivit primelor informații transmise de agenția Ukrinform, o persoană și-a pierdut viața, iar altele au fost rănite, după ce drone rusești au lovit mai multe clădiri nerezidențiale, potrivit RBC-Ukraine.

Șeful interimar al Consiliului Local din Bila Tserkva, Volodimir Vovkotrub, a anunțat pe Facebook că orașul a fost vizat pentru a doua noapte consecutivă de drone rusești. „Ca urmare, a izbucnit un incendiu. Din păcate, există victime și se știe că o persoană a murit”, a precizat el, subliniind că toate serviciile de urgență acționează pentru limitarea efectelor.

În mesajul său, oficialul a avertizat populația că în unele cartiere este posibil să apară fum dens și a cerut cetățenilor să închidă ferestrele și să își păstreze calmul.

Șeful Administrației Militare Regionale din Kiev, Mykola Kalashnyk, a oferit clarificări suplimentare, precizând că trupul victimei a fost găsit în timpul operațiunilor de stingere a incendiului izbucnit într-o cooperativă de garaje. Potrivit acestuia, au fost înregistrate pagube considerabile, geamurile mai multor blocuri au fost sparte, iar incendiile au afectat atât garaje, cât și spații comerciale și industriale.

Autoritățile locale au promis că vor reveni cu informații detaliate privind numărul final al victimelor și amploarea pagubelor.

forțele ruse au lansat un nou atac nocturn cu drone de tip Shahed, care au pătruns pe teritoriul ucrainean dinspre nord și sud. Orașul Sumi a fost lovit de două ori, locuitorii raportând explozii puternice. Autoritățile au confirmat că există persoane rănite, inclusiv un copil, care au primit îngrijiri medicale în regim ambulatoriu.

Infrastructura portuară din districtul Izmail, regiunea Odesa, a fost din nou ținta atacurilor aeriene. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis, în noaptea de marți spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT destinat zonei de nord a județului Tulcea, în contextul conflictului din Ucraina, informează Agerpres.