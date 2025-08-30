Actualitate Drone rusești spionează zone din Germania. Informațiile vitale pe care vor să le obțină







Drone rusești de spionaj survolează mai multe zone din Germania. Este vorba despre rutele din partea de est a țării, pe care aliații Ucrainei trimit armament către țara aflată în război, conform news.ro.

Se bănuiește că scopul rușilor este nu numai să afle informații despre echipamentele militare, ci și să saboteze ajutoarele, conform sursei citate. Boris Pistorius, ministrul german al Apărării, a afirmat că este pe deplin conștient de provocare. „Faptul că drone survolează de asemenea porturi şi instalaţii feroviare nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Nu putem să facem mare lucru”, a declarat ministrul.

„Există un joc de-a şoarecele şi pisica de ordin tehnic şi tehnologic între dezvoltatorii de drone şi statele ţintite”, a mai completat Pistorius.

Conform unor membri ai serviciilor germane de informaţii, unele dintre drone au fost lansate de pe nave ce se află în Marea Baltică, Autorităţile din Statele Unite ale Americii, contactate de NYT, au confirmat că au fost informate cu privire la aceste survolări. Dar, ele nu au determinat în mod precis originea acestora.

Purtătorul de cuvînt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că foarte probabil informațiile despre drone sunt false. „E greu să ne imaginăm. Dacă e adevărat, germanii le-ar vedea clar şi este puţin probabil să rămână tăcuţi. Este al nu ştiu câtelea fals aticol de presă”, a spus Peskov.

Altfel, în primele şase luni ale acestui an, operaţiunile ruseşti de sabotaj în Europa au scăzut, după cum a remarcat vicepreşedintele Centrului de Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), Seth Jones.

Comandantul Suprem al Forţelor Aliate în Europa (SACEUR), Alexus Grynkewich, a afirmat în Senatul din SUA că „supravegherea sporită” a autorităţilor europene a ajutat la scăderea ameninţării.

O intensificare a activităţii diplomatice în ultimele luni, în vederea negocierii unei încetări a Războiului din Ucraina, ar putea explica această scădere.