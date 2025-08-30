Justitie Plahotniuc urmează să fie plasat în arest la Penitenciarul nr. 13 imediat după extrădare







Republica Moldova. După ce va fi extrădat din Grecia, fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și transferat la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat la ProTV că oligarhul va ajunge în țară cu o cursă aeriană comercială. Autoritățile vor procura bilete „la cel mai favorabil preț”.

„De regulă, pleacă cel puțin trei angajați. Noi nu ne permitem curse charter pentru Plahotniuc. Sperăm să găsim în bugetul de stat fonduri pentru biletele la Economy Class. Căutăm cele mai favorabile prețuri, pentru că sunt bani publici”, a precizat Cernăuțeanu.

Acesta a explicat că imediat după sosirea la Chișinău, Plahotniuc va fi prezentat procurorilor. Mandatul de arest preventiv va fi pus în aplicare prin transferarea lui la Penitenciarul nr. 13.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat importanța ca extrădarea lui Vladimir Plahotniuc să fie făcută pe toate dosarele intentate.

„Este în interesul nostru, al tuturor, ca să se facă justiție pe toate cazurile. De aceea Ministerul Justiției, împreună cu Procuratura Generală, au expediat solicitări suplimentare pentru ca extrădarea să fie făcută pe toate capetele de acuzare. Sperăm că justiția din Grecia va aproba și aceste solicitări. După asta va urma extrădarea și, respectiv, deja justiția își va face munca”, a declarat șefa statului într-un interviu pentru Moldpres.

Marți, 28 august, Plahotniuc a fost adus în fața Curții de Apel din Atena, unde judecătorii au aprobat două noi cereri de extrădare transmise de autoritățile moldovene. Procuratura Generală nu a oferit detalii suplimentare despre ședința de judecată.

Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a confirmat că Republica Moldova a transmis trei cereri de extrădare. Toate formulate în baza legislației și convențiilor internaționale. Aceasta a respins speculațiile privind tergiversarea procedurilor de către autoritățile de la Chișinău.

La rândul său, avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, a precizat că ministerele Justiției din Grecia și Republica Moldova vor gestiona „procedurile tehnice și logistice, care se impun în asemenea cazuri”.

Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie în Grecia, împreună cu fostul deputat democrat Constantin Țuțu, fiind deținut într-o închisoare de maximă securitate. Procurorii moldoveni îl acuză de constituirea și conducerea unei organizații criminale, spălare de bani și escrocherie.

El este bănuit că a beneficiat de peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro sustrase din cele trei bănci implicate în frauda bancară – Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Dacă va fi extrădat și condamnat, riscă până la 15 ani de închisoare.

În timpul perchezițiilor efectuate în vila luxoasă unde se ascundea Plahotniuc, autoritățile elene au descoperit 21 de documente de identitate emise de cel puțin șapte state, toate pe nume diferite. România și Bulgaria au anunțat că verifică autenticitatea actelor presupus eliberate de autoritățile lor.

Într-o postare pe rețelele sociale, Plahotniuc a susținut că vrea să revină în Republica Moldova pentru a-și demonstra nevinovăția. El a afirmat că dosarele deschise pe numele său ar fi „bazate pe falsuri ordinare” și ar reprezenta „un produs propagandistic al guvernării”.