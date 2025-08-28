Justitie Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Republica Moldova







Republica Moldova. Curtea de Apel din Grecia s-a pronunțat pentru extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Republica Moldova. Decizia a fost luată joi, 28 august, a anunțat avocatul fostului lider PDM, Lucian Rogac. Potrivit lui, ministerele Justiției din Grecia și Republica Moldova urmează să se ocupe de „procedurile tehnice și logistice, care se impun în asemenea cazuri”.

„În urma examinării documentelor din dosar și a acordului lui Vlad Plahotniuc de a fi extrădat. Judecătorii Curții de Apel din Atena s-au pronunțat pentru extrădarea dumnealui și, de acum încolo, ministerele Justiției din Grecia și Republica Moldova urmează să se ocupe de procedurile tehnice și logistice, care se impun în asemenea cazuri”, a scris Rogac.

Acesta a adăugat că hotărârea judecătorilor eleni reprezintă „încă o etapă așteptată și firească” în procesul revenirii clientului său în Republica Moldova. Potrivit avocatului, Vlad Plahotniuc „intenționează să se apere în instanțele moldovenești și să se disculpe pe subiectul dosarelor care i-au fost intentate”.

Vlad Plahotniuc a fost escortat joi la Curtea de Apel din Atena, unde magistrații au analizat două noi cereri de extrădare formulate de autoritățile de la Chișinău. Potrivit imaginilor surprinse la fața locului de Deschide.md, acesta a fost adus într-un vehicul al poliției elene, însoțit de câțiva agenți de securitate.

Ședința a avut loc după ce, în data de 20 august, parchetul din Atena a admis toate cererile de extrădare pe numele lui Vlad Plahotniuc. Cereri transmise cu o zi înainte, de Procuratura Generală și Ministerul Justiției de la Chișinău.

Vlad Plahotniuc a fost reținut în Grecia pe 22 iulie, împreună cu fostul deputat democrat Constantin Țuțu. Ambii sunt încarcerați în cea mai mare închisoare a statului elen. Procurorii moldoveni îl acuză pe Plahotniuc de constituirea și conducerea unei organizații criminale. De asemenea spălare de bani și escrocherie.

Fostul oligarh este bănuit că a beneficiat de peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro sustrase din cele trei bănci implicate în frauda bancară. Și anume Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Dacă va fi extrădat și condamnat, acesta riscă până la 15 ani de detenție.

Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc anunță că vrea să revină în Republica Moldova pentru a-și demonstra nevinovăția în fața instituțiilor de drept. Anterior, într-o postare pe rețelele sociale, Plahotniuc afirmă că dosarele intentate pe numele său sunt „bazate pe falsuri ordinare” . Mai mult, acesta spune că reprezintă „un produs propagandistic al guvernării”.

În urma perchezițiilor, autoritățile elene au descoperit în vila luxoasă unde se ascundea Plahotniuc 21 de acte de identitate. Acestea fiind emise de cel puțin șapte state, toate pe nume diferite. România și Bulgaria au anunțat că investighează autenticitatea documentelor presupus eliberate de autoritățile lor.