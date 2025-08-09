Justitie Miza extrădării lui Vlad Plahotniuc crește. Grecia primește o nouă cerere oficială din partea Chișinăului







Republica Moldova. Cu doar câteva zile înainte ca instanța din capitala elenă să decidă dacă îl predă Republicii Moldova, autoritățile de la Chișinău au transmis o a doua cerere de extrădare pe numele fostului oligarh. Acest fiind vizat în trei cauze penale distincte în care acesta are statut de învinuit pentru fapte grave.

Documentul, expediat pe 8 august, vine în completarea cererii transmise anterior, pe 24 iulie, și este esențial pentru respectarea regulii specialității – un principiu de drept internațional care permite tragerea la răspundere a unei persoane extrădate doar pentru faptele menționate în solicitarea de extrădare aprobată. Orice extindere a urmăririi penale asupra altor infracțiuni necesită acordul expres al statului care extrădează – în acest caz, Grecia.

Pregătirea documentelor suplimentare a durat mai multe săptămâni, iar autoritățile invocă volumul mare de acte și cerințele stricte impuse de tratatele internaționale și de partea elenă. Toate materialele au trebuit traduse conform normelor juridice. Ceea ce a presupus un efort administrativ semnificativ.

Procuratura Generală susține că menține o comunicare directă și constantă cu instituțiile din Grecia, în cadrul procedurilor de cooperare juridică internațională. Scopul este de a asigura o desfășurare eficientă a procesului de extrădare, cu respectarea deplină a angajamentelor bilaterale și a tratatelor internaționale în materie penală.

Examinarea cererii de extrădare de către Curtea de Apel Atena este programată pentru 13 august, însă autoritățile subliniază că nu va fi etapa finală.

„Această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene”, informează Procuratura Generală de la Chișinău.

În paralel, și Ministerul Justiției din Moldova a transmis Greciei, pe 4 august, o cerere separată privind extrădarea aceluiași inculpat.

Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc anunță că vrea să revină în Republica Moldova pentru a-și demonstra nevinovăția în fața instituțiilor de drept. Într-o postare pe rețelele sociale, Plahotniuc afirmă că dosarele intentate pe numele său sunt „bazate pe falsuri ordinare” . Mai mult, acesta spune că reprezintă „un produs propagandistic al guvernării”.

Autoritățile elene au descoperit în vila luxoasă unde se ascundea Plahotniuc 21 de acte de identitate, emise de cel puțin șapte state, toate pe nume diferite. România și Bulgaria au anunțat că investighează autenticitatea documentelor presupus eliberate de autoritățile lor.

Plahotniuc și Țuțu se află în prezent în Penitenciarul de maximă siguranță Korydallos. Fiind cea mai mare închisoare din Grecia. Aceștia fiind deținuți în baza unor mandate de arest preventiv pentru 40 de zile.

Vlad Plahotniuc a fost reținut în Grecia pe 22 iulie, împreună cu fostul deputat democrat Constantin Țuțu. Ambii sunt încarcerați în cea mai mare închisoare a statului elen. Procurorii moldoveni îl acuză pe Plahotniuc de constituirea și conducerea unei organizații criminale, spălare de bani și escrocherie.

Fostul oligarh este bănuit că a beneficiat de peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro sustrase din cele trei bănci implicate în frauda bancară. Și anume Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Dacă va fi extrădat și condamnat, acesta riscă până la 15 ani de detenție.