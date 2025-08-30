International Atentat în Ucraina. Fostul lider al parlamentului, găsit mort după un atac armat







Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al Radei Supreme, a fost împușcat mortal sâmbătă în orașul Lviv, în vestul Ucrainei, anunță președintele Volodimir Zelenski. Incidentul a fost confirmat chiar de Zelenski.

„Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko și procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanțe ale unei crime oribile în Lviv. Andrii Parubîi a fost ucis„ a spus președintele Volodimir Zelenski pe X.

Președintele ucrainean a promis că autoritățile vor desfășura o anchetă detaliată pentru a clarifica toate circumstanțele cazului și pentru a identifica responsabilii.

Parchetul ucrainean a confirmat, de asemenea, deschiderea unei investigații privind ''uciderea intenționată'' a lui Andrii Parubîi, în vârstă de 54 de ani. Într-un comunicat, Biroul procurorului general menționează că autorul este în continuare căutat de poliție.

Andrii Parubîi a deținut funcția de președinte al Radei între aprilie 2016 și august 2019 și a fost una dintre figurile centrale în timpul revoluției Maidan de la Kiev, din 2014. În întreaga sa carieră politică, Parubîi a fost un susținător fervent al integrării Ucrainei în Uniunea Europeană și al consolidării relațiilor cu Occidentul.

Acest asasinat are loc într-un context de intensificare a conflictelor militare în estul și sud-estul țării, unde forțele ucrainene continuă confruntările cu armata rusă. În ultimele 24 de ore, forțele aeriene ucrainene au raportat doborârea a 510 din cele 537 de drone și 38 din cele 45 de rachete lansate de Rusia într-un atac nocturn. Totuși, 21 dintre acestea au provocat pagube materiale în diverse zone.

În regiunea Zaporojie, un atac aerian a provocat moartea unei persoane și rănirea a cel puțin 24 de oameni, inclusiv trei copii, potrivit guvernatorului Ivan Fedorov. Conform declarațiilor acestuia pe Telegram, atacul a afectat infrastructura orașului și mai multe blocuri de apartamente.

Pe de altă parte, armata ucraineană a raportat lovituri nocturne asupra unor rafinării situate în orașele Krasnodar și Sizran, din Rusia, ca parte a represaliilor pentru agresiunile rusești asupra teritoriului ucrainean.

Cazul Parubîi a stârnit reacții internaționale și ridică întrebări serioase privind securitatea politicienilor ucraineni în contextul unei țări aflate încă în război. Ancheta urmează să stabilească atât motivele, cât și autorii crimei, în timp ce autoritățile locale își mobilizează toate resursele pentru prinderea criminalului.