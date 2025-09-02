International Premierul din Slovacia, aliniat cu Putin contra intrării Ucrainei în NATO







Rusia a fost în centrul atenției în cadrul întâlnirii de la Beijing dintre președintele Vladimir Putin și premierul slovac Robert Fico, cei doi lideri oferind declarații comune în fața presei, potrivit The Guardian.

Evenimentul captează interesul internațional, deoarece discuțiile au vizat perspectivele Ucrainei în Uniunea Europeană și NATO, precum și stabilitatea energetică și relațiile economice regionale.

Putin a subliniat că Rusia nu se opune unei eventuale aderări a Ucrainei la UE și a respins acuzațiile potrivit cărora Moscova ar avea intenții agresive împotriva Europei.

Președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia nu poate accepta extinderea NATO spre est, considerând că alianța încearcă să integreze întregul spațiu post-sovietic.

„Este obligația noastră să ne protejăm interesele”, a afirmat Putin, subliniind că o eventuală aderare a Ucrainei la NATO ar fi inacceptabilă pentru Moscova.

Întâlnirea a avut loc la Diaoyutai State Guesthouse din Beijing, cu participarea celor doi lideri într-un cadru oficial, însă informal, menit să încurajeze dialogul direct.

De asemenea, Putin a apreciat politica externă independentă a Slovaciei și modul în care Fico și echipa sa gestionează relațiile cu partenerii europeni și regionali.

Comentariile sale evidențiază nu doar preocupările de securitate ale Rusiei, ci și dorința de a menține un canal de comunicare deschis cu țările europene.

Premierul slovac Robert Fico a abordat criticile pe care le-a primit din partea altor state membre UE pentru participarea sa la evenimentul de la Beijing, amintind că scopul său este respectul față de victimele celui de-al Doilea Război Mondial.

Fico a reiterat angajamentul Slovaciei față de Uniunea Europeană, dar a subliniat că nu înțelege toate deciziile blocului comunitar, mai ales în ceea ce privește politica energetică și relațiile externe.

El a pus accent pe necesitatea normalizării relațiilor economice cu Rusia și a criticat atacurile asupra infrastructurii energetice care transportă gaze rusești către Slovacia și Ungaria.

De asemenea, Fico a menționat că fiecare țară are dreptul la o perspectivă europeană, dar a insistat că Ucraina trebuie să îndeplinească toate criteriile pentru a intra în UE și că deciziile politice nu pot înlocui pregătirea practică.

Premierul slovac și-a reiterat poziția fermă împotriva aderării Ucrainei la NATO.

Declarațiile liderilor evidențiază rolul Rusiei în securitatea regională și importanța echilibrului între relațiile europene și interesele Moscovei.

Pe termen mediu, poziția Rusiei față de extinderea NATO și cerințele pentru aderarea Ucrainei la UE vor influența nu doar stabilitatea geopolitică din Europa de Est, ci și fluxurile energetice, comerțul și dialogul diplomatic.

Experții consideră că Rusia încearcă să mențină o influență puternică în regiune, balansând între cooperare economică și apărarea intereselor strategice.

În acest context, întâlnirea dintre Putin și Fico poate fi interpretată ca un gest de consolidare a relațiilor bilaterale, în timp ce atenția asupra perspectivelor Ucrainei în structurile europene și militare rămâne un subiect delicat.