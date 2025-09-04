Social Prețul carburanților, 4 septembrie. Cele mai mici prețuri la benzina standard, motorină și GPL







Prețul carburanților afișat în stațiile de alimentare din România au rămas apropiate față de ziua anterioară, potrivit informațiilor publicate de platforma de monitorizare peco-online.ro. Astfel, nu s-au constatat modificări de tarife prea mari în rețelele principale de distribuție la nivel național în ceea ce privește benzina standard, motorina și GPL auto.

Cea mai mică valoare înregistrată pentru un litru de benzină standard în România este de 7,31 lei, potrivit datelor colectate din rețeaua stațiilor de alimentare. Acest tarif este disponibil la stația Socar din Onești, județul Bacău, care înregistrează astfel cel mai avantajos preț din țară pentru acest tip de carburant.

Alte prețuri competitive se regăsesc în vestul și sudul țării. În Sânnicolau Mare, județul Timiș, aceeași companie comercializează benzina 95 cu 7,36 lei/litru, în timp ce la Târgoviște, stația Socar oferă combustibilul la 7,37 lei/litru.

Prețuri ușor mai ridicate, dar încă sub media națională, se observă în orașe importante precum Timișoara și Iași, unde mai multe puncte Socar vând litrul de benzină standard cu 7,39 lei. La același nivel se situează și o stație Petrom din Nădlac, care oferă același tip de carburant la 7,39 lei/litru.

În zona Olteniei, în localitățile Motru și Târgu Cărbunești, benzinăriile Socar afişează un preț de 7,40 lei/litru, identic cu cel din Brăila, la stația SOCAR situată pe dig, precum și în orașul Darabani, județul Botoșani. La București, un preț competitiv de 7,42 lei/litru este disponibil la o stație Petrom de pe strada Doctor Herescu.

Prețul motorinei standard în România variază ușor în funcție de zonă și rețeaua de benzinării, dar cele mai avantajoase tarife pot fi observate în stațiile Socar și Petrom. Cea mai scăzută valoare înregistrată la pompă pentru motorina standard este de 7,54 lei/litru, la stația Socar din Onești, județul Bacău.

Tot în Onești, varianta nano diesel este la 7,56 lei/litru, un preț similar cu cel din alte orașe. De exemplu, în Brăila, aceeași formulă de carburant poate fi achiziționată cu 7,58 lei/litru, iar în Motru și Târgu Cărbunești, prețul ajunge la 7,59 lei/litru.

De asemenea, motorina standard se vinde cu 7,60 lei/litru în stația din Nădlac, județul Arad. În mai multe orașe din țară – precum Târgoviște, Constanța, Darabani, Iași, Sânnicolau Mare sau Sibiu – motorina este comercializată la prețuri cuprinse între 7,61 și 7,62 lei/litru.

Stațiile Petrom din Buzău-Nord și OMV din zona Bellu, București, oferă cel mai redus tarif pentru GPL auto la nivel național – 3,57 lei pe litru.

Așadar, în mai multe stații de alimentare din rețelele Petrom, OMV, Rompetrol și Socar practică același tarif pentru un litru de GPL: 3,59 lei. Acest preț a fost identificat în stații din diferite localități, inclusiv în Capitală și în orașe din proximitate.

În București, acest tarif este afișat în stațiile Petrom din zonele Alexandria, Olteniței și Militari, precum și în stația OMV Colentina și la punctul de alimentare OMV din zona Aeroportului Otopeni. Tot cu 3,59 lei/litru se vinde GPL și la Rompetrol Mogoșoaia, în județul Ilfov.

Aceeași valoare este valabilă și în alte orașe: Ploiești (stația Petrom 3 Bucov), Pitești (stația Petrom 1 Marăcineni), Focșani (Socar), dar și la Socar Slobozia.