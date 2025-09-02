Social Prețul carburanților, 2 septembrie. Cele mai accesibile tarife din țară la benzină, motorină și GPL







Prețul carburanților afișat în stațiile de alimentare s-au menținut la un nivel constant comparativ cu ziua precedentă, arată datele furnizate de platforma specializată peco-online.ro. Nu au fost înregistrate modificări semnificative în rețelele principale de distribuție din țară pentru benzina standard, motorină și GPL auto.

Mai multe stații de alimentare din rețeaua Socar oferă în această zi unele dintre cele mai reduse prețuri la benzina standard, potrivit celor mai recente date disponibile pe platforma menționată.

Cea mai accesibilă benzină poate fi găsită la stația Socar din Onești, unde litrul se vinde cu 7,27 lei. Alte puncte de vânzare cu prețuri competitive includ stația din Sânnicolau Mare (7,32 lei/litru) și cea din Târgoviște (7,33 lei/litru).

În Timișoara (Calea Aradului) și în Iași (zona Bahlui), prețul este de 7,35 lei pe litru, același tarif fiind practicat și de stația Petrom din Nădlac.

Prețuri situate între 7,36 și 7,37 lei pe litru au fost înregistrate la alte stații Socar din localitățile Motru, Brăila, Târgu Cărbunești, Timișoara (Divizia 9 Cavalerie) și Darabani, precum și la stația Petrom din Onești.

Cea mai avantajoasă ofertă pentru motorina standard în România a fost identificată la o stație Socar din Onești, unde carburantul este comercializat la prețul de 7,54 lei pe litru. Acesta reprezintă cel mai scăzut tarif înregistrat la nivel național în această zi.

În același oraș, o altă stație Socar oferă varianta nano diesel la un preț apropiat, de 7,56 lei/litru. Același tarif este practicat și de stația Petrom din Nădlac pentru motorina standard. În Brăila, trei puncte de alimentare au afișat același preț de 7,58 lei/litru pentru motorina standard: două stații Petrom și una Socar.

Tot la 7,59 lei/litru poate fi alimentat cu motorină standard în mai multe locații: stația Petrom 5 din Onești, stația Petrom din București (zona Dr. Herescu), dar și în județul Gorj, la stațiile Socar din Motru și Târgu Cărbunești, unde este disponibilă motorina nano diesel.

Prețuri ușor mai ridicate se înregistrează în Motru și Rovinari, unde două stații Petrom vând motorina standard la 7,61 lei/litru.

Cel mai scăzut tarif pentru un litru de GPL auto a fost înregistrat la o stație Petrom din Târgoviște, unde combustibilul este comercializat cu 3,56 lei/litru.

La o diferență de doar un ban, stațiile OMV Bellu din București și Petrom Buzău-Nord afișează un preț de 3,57 lei/litru. În Giurgiu, Petrom 3 oferă același carburant la prețul de 3,58 lei/litru.

În alte stații de alimentare mențin prețul GPL la nivelul de 3,59 lei/litru. Printre acestea se numără stații Petrom din Ploiești, București (Titan M, Alexandria, Jiului), Constanța, dar și unități SOCAR din Focșani și Slobozia, precum și o stație OMV de pe Mihai Bravu, în Capitală.