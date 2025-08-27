Economie Transportul în siguranță al combustibililor: proceduri, tehnologie și cultură. Exemplul Transpeco







Puține activități logistice cer atâta disciplină ca transportul de carburanți. Un exercițiu de mobilizarea resurselor și de planificare.

Un litru de benzină are o energie enormă și un potențial de risc pe măsură. De aici, regula de aur. Fiecare etapă – încărcare, deplasare, descărcare – se face după proceduri stricte, validate tehnic și auditate constant. Aici se vede diferența dintre „merge și-așa” și profesionalismul unei companii specializate.

În România, Transpeco e un reper tocmai pentru felul în care combină regulile ADR cu tehnologia modernă și cu o cultură internă a precauției.

Cadrul de lucru începe cu legislația ADR: vehicule omologate pentru lichide inflamabile, echipamente de intervenție la bord, plăcuțe periculoase corecte (de pildă 33/1203 pentru benzină, 30/1202 pentru motorină), documentație de transport la zi și șoferi certificați. Asta e baza. Un operator serios trece însă dincolo de litera legii: instruire periodică, simulări de incident, consilier de siguranță (DGSA) implicat în revizuirea traseelor și a procedurilor, politici ferme privind odihna și managementul oboselii. Din această școală vine reflexul sănătos: când ceva nu e în regulă, operațiunea se oprește.

Încărcarea în depozit se face în sistem „bottom loading”, pe circuit închis, cu împământare antistatică și recuperare de vapori. Fiecare compartiment al cisternei e monitorizat cu sondă de preaplin; supapele se închid automat dacă nivelul e depășit sau dacă se pierde conexiunea de împământare. Până și detaliile aparent minore – verificarea densității, a temperaturii, a compatibilității produsului cu compartimentul – sunt parte din ritualul de siguranță. La fel, controlul etanșeității cu verificări periodice și inspecții metrologice.

Pe traseu, siguranța înseamnă planificare. Se aleg rute care evită tuneluri cu restricții, zone aglomerate la ore de vârf și pante cu risc de frânare prelungită. Telematica dă vizibilitate în timp real: geofencing la intrarea în stații, alerte de deviere, monitorizarea stilului de condus, senzori pentru deschiderea capacelor.

Vehiculele moderne au sisteme anti-răsturnare și control al stabilității. Tocmai pentru cel mai frecvent accident la cisterne: pierderea aderenței în curbe luate prea repede. Toate acestea reduc hazardul, dar îl și fac măsurabil: dacă îl poți măsura, îl poți îmbunătăți.

Se confirmă identitatea produsului, se verifică starea rezervoarelor de la destinație, se exclude orice sursă de aprindere, se păstrează legătura la sol și se lucrează cu furtunuri verificate. În stații bine administrate, operatorul logistic cere dovada ultimei curățări a căminelor, acces clar pentru autospecială și spațiu de manevră. Nu se livrează „cu forța” într-un amplasament nepregătit.

Asta înseamnă respect pentru client, pentru șofer și pentru comunitate.

Unde iese o firmă precum Transpeco în evidență este felul în care transformă toate aceste „bifări” în rutină. Echipe cu certificări ADR actualizate, sesiuni de refresh pe scenarii reale, audituri interne neanunțate, indicatori de performanță care contează (raportări „near-miss”, timp de staționare, conformitatea rutelor), standarde de curățenie tehnică a echipamentelor și o politică transparentă „stop the job” – dacă există dubiu, nu se livrează. În paralel, investițiile în flotă și telematică sunt tratate ca instrumente de siguranță, nu ca mofturi de imagine: când tehnologia spune că un viraj a fost riscant, șoferul primește feedback și antrenament, nu morală.

Siguranța la combustibili nu înseamnă zero incidente prin noroc, ci zero toleranță la improvizație.

De aceea, cele mai bune companii sunt cele care par „plictisitoare”: același checklist, aceleași verificări, aceeași consecvență. Într-o piață în care presiunea pe cost e mare, Transpeco arată că profesionismul nu e un extras opțional, ci însăși marfa livrată.

Produsul ajunge la destinație corect, în siguranță, cu risc minim pentru oameni și mediu. Iar asta, pentru clienți și pentru orașele prin care trecem, valorează mai mult decât orice slogan.