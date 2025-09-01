Social Prețul carburanților, 1 septembrie. Cele mai mici tarife la benzină, motorină și GPL







Prețul carburanților afișat în stațiile de alimentare din Capitală s-au menținut la un nivel constant comparativ cu ziua precedentă, potrivit datelor furnizate de platforma specializată peco-online.ro. Marile rețele de distribuție din România au comunicat tarifele actualizate pentru benzină, motorină și gaz petrolier lichefiat (GPL), fără variații semnificative.

În București, cei mai importanți furnizori de carburant – inclusiv Petrom, Lukoil și Socar – au afișat prețuri similare în majoritatea stațiilor monitorizate. Valoarea afișată pentru un litru de benzină standard a fost, în general, cuprinsă între 7,35 și 7,39 lei, diferențele fiind minime de la o locație la alta.

Prețuri constante în stațiile Petrom: În rețeaua Petrom, majoritatea punctelor de vânzare din Capitală comercializau benzina cu 7,39 lei/litru. Printre acestea se numără stațiile situate pe Șoseaua Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Timișoara, dar și pe Strada Brașov sau Bulevardul Nicolae Grigorescu. Există și câteva puncte unde prețul afișat era ușor mai mic, de 7,35 lei/litru, precum în stațiile de pe Șoseaua Străulești sau Strada Jiului.

Și stațiile Lukoil din diferite sectoare ale Bucureștiului au menținut prețuri similare, variind între 7,35 și 7,39 lei/litru. Câteva exemple includ locațiile de pe Șoseaua Chitila, Strada Poligrafiei și Bulevardul Camil Ressu. Socar a menținut prețul la 7,38 și 7,39 lei/litru în stațiile din zone precum Vasile Lascăr, Theodor Pallady și Bulevardul Basarabia.

La data de 1 septembrie 2025, stația Socar din Onești afișează cel mai redus tarif la benzina standard 95 din România, cu un preț de 7,27 lei pe litru. Aceasta se situează în fruntea clasamentului național al celor mai accesibile stații de alimentare cu carburant.

Pe locurile următoare se află stațiile din Sânnicolau Mare, prețul este de 7,32 lei/litru, iar în Târgoviște, clienții plătesc 7,33 lei pentru un litru de benzină standard.

În Timișoara, două puncte de alimentare Scar – Calea Aradului și Divizia 9 Cavalerie – oferă benzina 95 la prețuri de 7,35, respectiv 7,37 lei pe litru. Tot 7,35 lei costă litrul și în stația din Iași – Bahlui.

Prețuri apropiate se înregistrează și în alte localități din țară, precum Motru, Brăila, Târgu Cărbunești sau Darabani, unde benzina standard variază între 7,36 și 7,37 lei/litru. La Salonta și Târgu Jiu, prețul ajunge la 7,38 lei/litru, cel mai ridicat din această zi.

La începutul lunii septembrie, stația Socar din Onești oferă cel mai mic preț la motorina standard în România, potrivit datelor actualizate din rețeaua națională de distribuție a carburantului. Astfel, șoferii pot alimenta aici cu 7,54 lei pe litru.

Tot în Onești, varianta nano diesel este comercializată cu 7,56 lei/litru. Prețuri apropiate sunt înregistrate și în alte orașe, în special la stațiile SOCAR, unde motorina este disponibilă la valori cuprinse între 7,58 și 7,62 lei/litru.

De exemplu, în Brăila, la stația SOCAR de pe dig, prețul pentru nano diesel este de 7,58 lei/litru. În Motru și Târgu Cărbunești, ambele din județul Gorj, același tip de combustibil este vândut cu 7,59 lei/litru.

În mai multe localități din țară — precum Constanța, Darabani, Iași, Sânnicolau Mare și Târgoviște — prețul este de 7,61 lei/litru. La fel este și cazul stației Socar din Sibiu, unde tariful urcă ușor la 7,62 lei/litru. Aceeași valoare este înregistrată și în Salonta.

Rețeaua de benzinării Socar oferă cele mai competitive prețuri la GPL auto în mai multe orașe din România. Conform datelor disponibile, cel mai redus tarif este de 3,59 lei pe litru, înregistrat în stațiile din Slobozia și Focșani.

Prețul ușor mai mare, de 3,64 lei/litru, se regăsește în alte puncte din țară, precum Botoșani (două stații: Independentei și Eminescu), Vatra Dornei, Cluj-Napoca (Traian Vuia), Suceava, Oradea (zona Clujului) și Sibiu (Aeroport).

Prețurile la benzina premium variază semnificativ de la o stație la alta. Conform celor mai recente date, cele mai accesibile stații pentru alimentarea cu benzină EfixS 98 aparțin rețelei Rompetrol.

Cea mai mică valoare pentru acest tip de carburant este de 8,07 lei/litru și se regăsește la stația Rompetrol din Pitești. Următoarele cele mai avantajoase prețuri apar la două puncte de alimentare situate pe Autostrada A1, în apropiere de Recaș, unde benzina premium costă 8,09 lei/litru.

Tot în topul stațiilor cu prețuri scăzute se află și cele din Focșani și Târgoviște, unde prețul afișat este de 8,16 lei. În Bistrița, Iași (două stații), Râmnicu Vâlcea, Lugoj și Galați, același tip de carburant este disponibil între 8,17 și 8,18 lei/litru.